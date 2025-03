Broertje van Kylian Mbappé krijgt eerste basisstek in Champions League: "Sterke kwaliteiten voor het moderne voetbal"

wo 5 maart 2025 07:30

Ook Lille heeft sinds dit seizoen zijn Mbappé, want de jongere broer van Real Madrid-ster Kylian Mbappé timmert bij de Noord-Franse club aan zijn eigen weg in het profvoetbal. Dinsdagavond in Dortmund mocht de 18-jarige Ethan voor het eerst starten in de Champions League.

Een Mbappé in het Signal Iduna Park: daar bewaren ze in Dortmund geen goeie herinneringen aan. Bijna 8 jaar geleden bezegelde de toen 18-jarige Kylian Mbappé - destijds bij Monaco - met 2 goals het lot van Borussia in de kwartfinales van de Champions League. In hetzelfde stadion waar zijn grote broer toen als jonge snaak zijn visitekaartje afgaf, mocht gisteren ook Ethan Mbappé voor het eerst aan de wedstrijd beginnen in de Champions League. De 18-jarige Fransman kreeg van Lille-coach Genesio de voorkeur op het middenveld, nadat hij afgelopen weekend ook al een goeie beurt gemaakt had op het veld van PSG.

Ethan is snel, kan de bal goed laten rondgaan en heeft veel zelfvertrouwen. Lille-coach Bruno Genesio