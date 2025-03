BNXT League: Limburg United zet Groningen makkelijk opzij en verstevigt vierde plaats

In het weekend van de bekerfinales in het basketbal is er een beperkt programma in de BNXT League. Vanavond domineerde Limburg United de enige match. Na 10 minuten stond het al 30-11 en het duwde door tegen Donar Groningen tot een voorsprong van 25 punten. Uiteindelijk werd het 83-66 in Hasselt, met Jarne Lesuisse (21 punten) als topscoorder. Limburg United staat stabiel vierde.