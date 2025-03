Philippe Clement neemt afscheid van Rangers-fans: "Ik vertrek met pijn in het hart, gefrustreerd en teleurgesteld"

Meer dan een week na zijn ontslag bij het Schotse Rangers heeft Philippe Clement voor het eerst gereageerd. In een korte, maar emotionele post op Instagram heeft de Belgische coach nog enkele mooie woorden voor zijn ex-club. "Ik zal de vele mooie momenten nooit vergeten", aldus Clement.

Een minder seizoen kostte Philippe Clement de kop bij Rangers. Nu, negen dagen later, komt hij met een statement naar buiten.

"Ik had enkele dagen nodig om het einde van mijn tijd bij deze geweldige club te verwerken en te aanvaarden", opent hij.

"Met pijn in het hart vertrek ik, gefrustreerd en teleurgesteld dat ik het team niet naar het niveau kon brengen dat we allemaal verwachtten. Ik begrijp jullie frustraties en ik ga ermee akkoord."

"We hebben gepassioneerd samengewerkt, dag en nacht. We botsten op uitdagingen, maar ik zal nooit onze geweldige momenten vergeten. Jullie constante steun en de energie van fans maakten deze tijd echt speciaal. Tijdens die momenten voelde het alsof we één grote familie waren."

"Daarom zal Rangers altijd een speciale plaats hebben in mijn hart", sluit Philippe Clement af in zijn post op Instagram.