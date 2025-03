Ongeziene pandoering "gaat gevolgen geven" bij PSV: "Er zit geen chemie in ons team"

wo 5 maart 2025 06:39

Wat is er toch aan de hand met PSV? De Eindhovenaren gaven de afgelopen weken hun hele seizoen uit handen. Het ene puntenverlies na het andere in de competitie, een pijnlijke bekeruitschakeling en nu een absolute vernedering in de Champions League. Trainer Peter Bosz stak zich niet weg na de 1-7-nederlaag tegen Arsenal: "Het was gewoon slecht."

Het kan snel verkeren in het voetbal. PSV begon fluitend aan het seizoen met 30 op 30, maar is nu al weken aan een stuk aan het zwoegen. Vorige week zorgde het kleine Go Ahead Eagles voor een pijnlijke bekeruitschakeling en diezelfde club boorde de titeldromen van PSV in het weekend volledig in de grond. Met de 1-7-pandoering tegen Arsenal werd gisteren een nieuw dieptepunt bereikt. Nog nooit verloor de lampenclub zo zwaar in eigen huis. In Nederland keken ze dan ook met open mond naar wat er zich afspeelde in Eindhoven. "Dit gaat gevolgen geven binnen de club", voorspelde Danny Blind bij rechtenhouder Ziggo Sports. De positie van trainer Peter Bosz lijkt te wankelen: "De clubleiding moet het als geheel evalueren, met de staf. Kunnen ze voort op deze manier? Dit is een hele zwarte periode", aldus Blind. Ook Youri Mulder was hard voor de oefenmeester: "PSV kwam steeds te laat, Bosz had het anders moeten aanpakken. Tijdens de wedstrijd is ook niks veranderd, daar laat de trainer zijn ploeg in de steek."

Wat denken de mensen van PSV zelf?

Trainer Bosz wordt dus stevig onder vuur genomen en wond er achteraf ook geen doekjes om: "We waren kansloos, we zijn weggespeeld. Het was slecht." "Je voelt dat zij veel beter zijn, we verdedigen dan ook nog eens slecht. De goals die we weggaven zijn pijnlijk, net zoals de hele avond. 1-7 kan niet. In de rust zeg je bij 1-3 dat alles nog kan, maar voor je gaat zitten staat het dan al 1-5. Dan is de wedstrijd gespeeld." Kon hij tactisch beter doen? "Dit heeft niets te maken met tactiek. De tegenstander was gewoon veel beter dan wij. Dat heb je vandaag kunnen zien. We hebben proberen te wijzigen in de wedstrijd, maar dat haalde niets uit."

Ik krijg het nog op de rails. Peter Bosz