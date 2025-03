Mike De Decker sloopt Duitse muur, waartegen Van den Bergh liep, op Belgian Darts Open

De Decker bibbert naar 2e ronde

Makkelijk was het zeker niet, maar Mike De Decker stoot wel door naar de volgende ronde. Tegen de veel lager geplaatste Thomas Lovely vond De Decker zijn topniveau niet.



Bij 4-4 kon de Engelsman zelfs de leg van De Decker winnen. Voordeel dus voor Lovely, die zelfs enkele matchdarts kreeg, maar miste.



De Decker maakte er toch nog 5-5 van en in de beslissende 11e leg was het meteen raak bij de eerste matchpijl voor de Belg. Zo zien de dartsfans in Wieze De Decker ook morgen in actie.