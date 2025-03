LIVE: Zorgt Mike De Decker voor stunt in finale van Belgian Darts Open tegen wereldkampioen Luke Littler?

De Decker doet het!

Krijgen we voor het eerst een Belgische winnaar op de Belgian Darts Open? Mike De Decker doet de Oktoberhallen in Wieze in elk geval dromen van een thuistriomf.



The Real Deal is bezig aan een ijzersterk toernooi voor eigen volk en onderstreepte dat nog eens in de halve finale. Hij stuurde de Brit Ross Smith wandelen met 7-6.



De Decker begon prima aan zijn halve finale. Dankzij twee breaks bouwde hij eerst een 2-0 en daarna een 4-2-voorsprong uit. Maar double trouble stak even de kop op en dat strafte Smith af.



Van 4-2 ging het naar 4-6. De Decker overleefde een match dart, sleepte een decider uit de brand en ging dan alsnog met de zege lopen na een finish op dubbel 12.



The Real Deal mag de Belgische dartsfans straks helemaal gek proberen te maken. In de finale wacht Littler of Wade.