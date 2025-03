Het hobbelige parcours van Besnik Hasi bij KV Mechelen: bijna de held, maand zonder job en (heel wat) boze interviews

Vorig seizoen was Besnik Hasi de held bij KV Mechelen . Begin november 2023 neemt hij het roer over van Steven Defour. Na 13 wedstrijden stond Mechelen 14e, maar met een indrukwekkende reeks loodste hij Mechelen ei zo na naar de Champions' Play-offs. Alleen verloor Mechelen op de laatste reguliere speeldag van OH Leuven, waardoor ze de top 6 alsnog misliepen. Op het einde van het seizoen dropte Hasi een klein bommetje. De - op dat moment - succescoach liet weten dat hij geen akkoord had gevonden met de club om zijn contract te verlengen. "Ik vind het spijtig, want ik ben hier graag en ik werk hier graag", klonk het destijds. "Ik heb hier veel mooie momenten beleefd. Ik wil mijn spelers en de staf bedanken voor hun inzet de laatste 6 maanden. En ook de fans, omdat ze ons in moeilijke momenten zijn blijven steunen." Een dikke maand later was er witte rook in Mechelen over de opvolger van Hasi, en dat was de Kosovaar zelf. Hasi en Mechelen trokken de goede lijn van het vorige seizoen door, alleen begon de motor na enkele maanden wat te sputteren. Heel wat te sputteren, zelfs. Sinds eind november konden Hasi en co. maar een wedstrijd meer winnen.

Dat zorgde voor een hoop stress bij de coach, die in zijn interviews er niet voor terugdeinsde om stevig uit te halen. Eerst was er boosheid rond de scheidsrechters, maar wat later gooide hij zijn eigen spelers onder de bus.



"We kunnen gewoon niet verdedigen", was Hasi streng voor zijn defensie na de nederlaag tegen Anderlecht eind januari. "Natuurlijk moet je zelf ook meer scoren, maar als je zo verdedigt, kan je geen match winnen. Als we zo blijven spelen en zo goals weggeven, gaat het nog lang duren tot we weer gaan winnen."



En een dikke week later moest aanvaller Lion Lauberbach het ontgelden na de wedstrijd tegen KAA Gent. "Hij kan niet scoren op training, wat gaat hij dan nu proberen te scoren? De invallers vielen niet goed in en we konden de bal niet meer bijhouden", was zijn analyse.



Aan alles bleek dat Hasi het moeilijk had om de trein opnieuw op de rails te krijgen. Mechelen zat door de mindere resultaten inmiddels mee in de degradatiestrijd. Met 32 punten staan ze 10e, een punt boven de 13e plaats en de Relegation Play-offs.



Toen Mechelen 2 speeldagen geleden een late gelijkmaker incasseerde, ging Hasi net niet door het lint. Hij moest tegengehouden worden door zijn spelers om een fan niet te lijf te gaan.



"Dat hebben we intern aangepakt", vertelde sportief directeur Tim Matthys. "Iedereen weet dat Besnik een emotionele man is die soms wel eens impulsieve dingen doet. Maar dat is zeker niet uit slechte wil. Dat is allemaal besproken om toch de juiste richting uit te gaan en dat was ook het geval. Dat is zeker en vast aangepakt geweest."



Maar na de pijnlijke nederlaag tegen rode lantaarn Beerschot is het liedje van Hasi bij Mechelen nu toch uit.