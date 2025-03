Engelse pers mild voor Club, dat Aston Villa weer "awkward" avond bezorgde: "Maar in betonnen jungle werd nalatigheid afgestraft"

wo 5 maart 2025 06:36

Hoe keken ze over het kanaal naar Club Brugge - Aston Villa? De Engelse pers schuwt de kritiek nooit, maar ook deze keer klonken er positieve signalen over blauw-zwart in de verschillende media. Al werd het publiek, Jan Breydel zelf en vooral "de gemaskerde superheld" toch niet helemaal gespaard. "Als ze volgende week in Villa Park zijn, zullen ze een toontje lager zingen", klonk het.

In Engeland werden de messen de vorige keer geslepen nadat Aston Villa verloren had in het Jan Breydelstadion. Vooral de knullige tegengoal van Tyrone Mings is blijven hangen, maar de Engelse pers zag de verdediger deze keer revanche nemen tegen Club Brugge. "Het thuispubliek was nog niet vergeten wat er afgelopen november gebeurde, toen een blunder van Mings de Belgen de overwinning schonk. Wanneer de naam van de Villa-verdediger werd omgeroepen, juichten de Brugge-fans spottend", schreef The Daily Mail. "Maar de fans van Club Brugge die Tyrone Mings de hele avond beschimpten, zullen een toontje lager zingen wanneer hun ploeg volgende week in Villa Park aantreedt." Toch had de tabloid naast een sneer naar de tribunes ook lof over voor de Belgen. "Brugge had in de 1e helft een licht overwicht en was het middenveld van Villa de baas, maar Emi Martinez - die zijn carrière opgebouwd heeft met verrassingsreddingen - lag opnieuw in de weg."

In de vervallen betonnen jungle net buiten het mooie Brugge, zouden de Belgen bestraft worden voor hun nalatigheid. The Guardian

Ook de collega's van The Guardian zagen blauw-zwart weer sterk presteren tegen Villa. "Aan de zijlijn zag je Emery steeds zenuwachtiger worden en in zijn kraag krabben van de stress. Opnieuw bezorgde Club Brugge dit Aston Villa een "awkward" avond." "Maar net wanneer de coach ook nog eens tekenend geel kreeg voor protest, werd hij geholpen door een zeldzame klasseflits van zijn ploeg. In de vervallen betonnen jungle net buiten het mooie Brugge, zouden de Belgen bestraft worden voor hun eigen nalatigheid."

Beerput