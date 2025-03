Belgische wildcards Cedric Waegemans en François Schweyen kunnen (net) niet stunten op Belgian Darts Open

Net geen Belgisch succes

In de eerste sessie van de Belgian Darts Open zijn twee van de zes Belgen gesneuveld. Cedric Waegemans en François Schweyen plaatsten zich gisteren voor het de hoofdtabel in Wieze via een kwalificatietoernooi voor Belgische spelers.



Waegemans verloor de openingsmatch. De 40-jarige Belg ging met 6-4 onderuit tegen de Engelsman Luke Woodhouse, die 32e is op de wereldranglijst.



Ook de Waal François Schweyen sneuvelde in de eerste ronde. Hij knokte wel nog terug van een 5-2-achterstand tegen de Nederlander Wessel Nijman (PDC-52). Er waren zelfs twee matchpijlen voor Schweyen, maar Nijman trok toch aan het langste eind: 6-5.