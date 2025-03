"Wat een kutgevoel": Brandon Mechele baalt door late owngoal, maar Hayen vloekt vooral om andere tegengoal

"Ik moest daar wel iets doen, want als ik de voorzet niet pakte, stond er een aanvaller in mijn rug. Dan moest ik op een wereldsave van Mignolet rekenen. Toch blijft het jammer dat we zo op achterstand komen", deelt hij bij VTM.

Trainer Nicky Hayen sprak achteraf troostende woorden voor zijn steunpilaar: "Ik ben zelf verdediger geweest... Het is heel ongelukkig. Als je niks doet, krijg je ook kritiek. We nemen Brandon dus niks kwalijk."

"Een teen tekort", zo schat Mechele zijn poging om de 1-2 te verijdelen in. "Dat maakt het verschil in de Champions League."

Details, details en nog eens details. Zo ook de ongelukkige penalty die Tzolis even later weggeeft. 1-3, boeken toe? Het voelt alvast streng.

"Want over 90 minuten creëert Aston Villa niet veel écht gevaar", pikt Jashari in. "Dat maakt het extra zuur om te verliezen."



Hayen, die vooral vloekte om die derde tegentreffer, vulde aan: "Het is jammer dat je de return weggeeft met die strafschop. Tzolis controleerde de bal verkeerd en wilde het rechtzetten. Is het slim? Nee. Maar is het ongelukkig? Ook wel. Een verdediger was misschien anders met die fase omgegaan dan een aanvaller. Maar ach, het is gebeurd en je kunt het niet terugdraaien."