"Neen, het lag niet aan de negroni": José De Cauwer over Milaan-Sanremo en de spoorloze Poolse koploper

José De Cauwer is een vat vol verhalen. Voor elke topklassieker laten we hem een anekdote uit zijn verhalentrommel schudden. Vandaag: Milaan-Sanremo.

Niet alleen voor de renners is Milaan-Sanremo een beproeving, ook commentatoren moeten eerst een marathon afhaspelen voor ze beloond worden met de climax in de finale.

"Ik kijk nog altijd graag naar die speciale koers en elk jaar hoop ik dat het eerder op het parcours zal gebeuren dan op de Poggio, maar toch is het altijd hetzelfde", vertelt José De Cauwer.

De rechten van het monument zitten niet meer bij VRT en Sporza, maar De Cauwer heeft uiteraard genoeg edities vanaf de eerste rij meegemaakt.

"Dat beeld van die fontein, dat maak ik al 60 jaar mee", grijnst hij. "Al denk ik bij Milaan-Sanremo vooral aan daken."

Daken, José? "Ja, want we hebben jarenlang tv-uitzendingen meegemaakt waarbij je alleen maar luchtbeelden zag met alle daken van de huizen langs het parcours en beelden van de serres in de afdalingen van de Poggio."

"Als je genoeg randverhalen hebt, dan kom je als commentator die uitzending door. Als je over de koers zelf praat - het beeld dat we te zien krijgen -, dan kan je wel snel uitgepraat zijn."