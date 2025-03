"Maar 500 meter van de parking naar beneden, maar de agent bougeerde niet": José over de calvarietocht na de Strade Bianche

José De Cauwer is een vat vol verhalen. Voor elke topklassieker laten we hem een anekdote uit zijn verhalentrommel schudden. Vandaag: een hobbelige terugreis na de Strade Bianche van 2023.

De meest legendarische Strade Bianche is voor José De Cauwer die van 2024 waarin Tadej Pogacar al op 81 kilometer besliste om de koers in een definitieve plooi te leggen.

Maar ook de zege van Tom Pidcock een jaartje eerder roept herinneringen op. "Omdat onze terugreis nog straffer was. Of beter gezegd: onze bijna-terugreis daags nadien", lacht De Cauwer over dat weekend in 2023.

Karl en José wandelden zondagochtend naar een lager gelegen parking waar ze zaterdag hun auto hadden achtergelaten.

Een plichtsbewuste agent weigerde hen echter door te laten omdat duizenden wielertoeristen hun Strade reden. Ons duo had geen rekening gehouden met de Gran Fondo door Siena.