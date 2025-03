Van Madrileense derby tot absolute klepper tussen topfavorieten: het lekkere weekmenu in de Champions League

di 4 maart 2025 15:47

Dat Club Brugge het opneemt tegen Aston Villa, weet je al. Maar wat zijn de andere achtste finales in de Champions League weer? Wij lijsten ze met plezier nog eens op en vertellen waarom elk tweeluik jouw aandacht verdient.

Pittige Madrileense derby

In het verleden vochten Real Madrid en Atlético Madrid 2 felle Champions League-finales uit. Dit seizoen krijgen we de Madrileense derby al in de achtste finales.



In La Liga hielden ze elkaar tweemaal in evenwicht (1-1), en ook in dit duel lijken details de strijd te zullen beslechten. Zet recordkampioen Real Madrid zijn tocht richting een 16e titel voort of trekken Los Rojiblancos van Diego Simeone aan het langste eind?

UEFA Champions League

Real Madrid 21:00 Atlético Madrid



Vorig seizoen namen PSV en Arsenal het tegen elkaar op in de groepsfase van het kampioenenbal. Toen was er een glansrol weggelegd voor een Rode Duivel: Leandro Trossard. Met een doelpunt en een assist loodste hij The Gunners naar 4-0.



Helpt de Genkenaar zijn club nu aan een nieuwe kwartfinale in de Champions League? Of schudt PSV de zorgen uit de Eredivisie van zich af, door na Juventus opnieuw een gerenommeerde tegenstander uit te schakelen?

UEFA Champions League

PSV 21:00 Arsenal



Een duel der Belgen in Dortmund tegen Lille, waar Thomas Meunier terugkeert naar zijn ex-club om Julien Duranville en co te bekampen.



Toch staat er maar één speler centraal in dit tweeluik: Dortmund-spits Serhou Guirassy. Met 10 doelpunten de topschutter in deze jaargang van de Champions League. Hij keert terug naar de plek waar het voor hem allemaal begon. Geeft de finalist van vorig seizoen wat smaak aan hun zoutloze seizoen in de Bundesliga? Of toont Lille dat die 7e plek in de groepsfase geen toeval was?

UEFA Champions League

Borussia Dortmund 21:00 Lille

Wie zet een volgende stap richting de finale in München?

Klepper op woensdag

Het absolute topduel in deze achtste finales.



In de vorige ronde won PSG het tweeluik tegen Brest met 10-0. Goed voor de tweede grootste overwinning ooit in de knock-outfase van de Champions League.



Tegenstander Liverpool is dan weer de fiere leider in de Premier League en toonde zich in de League Phase ongenaakbaar met 21 op 24.



Welke grootmacht ontpopt zich tot topfavoriet in de strijd om de cup met de grote oren?

UEFA Champions League

Paris Saint-Germain morgen om 21:00 Liverpool

Nieuwbakken Feyenoord-trainer Robin van Persie hielp de Rotterdammers in het seizoen 2001-2002 al eens voorbij Inter naar de finale van de UEFA-cup.



Wil hij daar nu ook in slagen, dan moet zijn ploeg wel eerst voorbij Yann Sommer geraken. De Zwitserse doelman slikte in de groepsfase slechts 1 (!) doelpunt.



Moed putten doet Feyenoord uit hun vorige passage in het Stadio Giuseppe Meazza, toen ze AC Milan uitschakelden. Lukt het nu ook tegen de blauwe kant van Milaan?

UEFA Champions League

Feyenoord morgen om 18:45 Internazionale



Bayern München lijkt met 8 punten voorsprong op titelverdediger Leverkusen stilaan gewonnen spel te hebben in de Bundesliga.



Kan Vincent Kompany Bayern voor het eerst in zeven wedstrijden tegen Leverkusen nog eens naar de overwinning gidsen of nemen Xabi Alonso en Florian Wirtz in deze achtste finale wel de maat van Bayern München?

UEFA Champions League

Bayern München morgen om 21:00 Bayer Leverkusen



Als de wedstrijd in de League Phase een voorproefje was, mogen we ons in deze achtste finale opmaken voor heel veel spektakel en doelpunten.



Barcelona stond eind januari tot minuut 78 met 4-2 in het krijt in het Estádio da Luz, maar trok in de slotseconde de overwinning toch nog over de streep: 4-5.



Sleept Benfica nu wel een overwinning uit de brand of flikt Barcelona het opnieuw?

UEFA Champions League