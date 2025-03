Naast top 10 ook berichtje van Sagan en mattentaarten van Van Aert: Lukas Kubis verbaast bij debuut in openingsweekend

di 4 maart 2025 06:16

Dit voorjaar trekken we na de koers telkens naar een opvallende debutant. Na het openingsweekend is Lukas Kubis de eerste uitverkorene. De Slovaakse kampioen reed zich in de kijker voor de ploeg van Bas Tietema met een 6e en een 9e plek.

Bas Tietema en co. werden nog net niet uitzinnig van vreugde zaterdag. In de eerste WorldTour-wedstrijd van de ploeg zorgde hun sprinter Lukas Kubis meteen voor een geweldig resultaat. Kubis werd 6e in de Omloop Het Nieuwsblad en een dag later sprintte hij naar de 9e plek in Kuurne-Brussel-Kuurne.



Hoog tijd dus om Kubis wat beter te leren kennen.



"De Omloop was mijn eerste WorldTour-race", aldus de Slovaakse kampioen. "Dus ik ben heel blij. Ik had niet echt zenuwen, ook al was het voorlopig mijn grootste wedstrijd."



Kubis maakte afgelopen winter de overstap van de continentale ploeg Elkov-Kasper naar het procontinentale Unibet Tietema Rockets. Die transfer dwong hij af met enkele knappe uitslagen op het lagere niveau, maar dit jaar bewijst hij dat hij ook een stap hogerop vlot aankan.



"Tijdens de winter hebben we goed werk geleverd met de hele ploeg, dus we hadden grote verwachtingen. Het doel tijdens de Omloop was om in de vroege vlucht te zitten en om de top 10 te halen. Die doelen hebben we bereikt."



"We hadden een zware race verwacht, maar we wisten ook hoe de vorm was."

Lukas Kubis (rechts) op de Muur.

Mattentaarten-weddenschap gewonnen

Na Peter Sagan lijkt er dus opnieuw een Slovaak opgestaan die de Belgische koersen kan kleuren.



"Hij is de bekendste persoon in de wereld. Maar Peter werd 2 keer tweede in de Omloop en won in Kuurne. Dus het is nog een lange weg voor mij om op hetzelfde niveau te geraken."



"Peter is momenteel druk bezig met een dansshow op tv, maar zijn broer Juraj heeft me een berichtje gestuurd. Ze zijn heel vriendelijk en ik ben blij om bevriend te zijn met de Sagans."



Kubis hield na zijn 6e plaats in de Omloop niet enkel een berichtje van Sagan over. De Slovaakse kampioen werd door niemand minder dan Wout van Aert getrakteerd op mattentaarten.



"Het was Visma zelf die de weddenschap aanging. Wie als laatste zou eindigen tussen mij en Wout, moest mattentaarten kopen voor de andere. En ik werd 6e en Wout 11e. Het was de eerste keer dat ik ervan proefde, maar ze waren heel lekker."



En tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne kon de 25-jarige Kubis rekenen op de complimenten van de winnaar in de Omloop. "Plots kwam Søren Waerenskjold naast me rijden en zei hij proficiat. Terwijl hij de winnaar was."

Tour de Tietema

Bas Tietema lijkt met Kubis dus goud in handen te hebben. Van een geslaagde transfer gesproken. En het YouTube-kanaal van Tietema zit daar voor iets tussen.



"De filmpjes van Tour de Tietema waren geweldig. Zeker toen ze pizza's kochten voor de renners. En ook Peter Sagan maakte deel uit van de video's."



"Ik begon de ploeg en de filmpjes wat meer te volgen dankzij mijn vriend (en ploegmaat) Adam Toupalik. Voor mij als wielrenner is het leuk om al die dingen in het professionele wielrennen te zien gebeuren."



Maar Toupalik hoefde zich niet als wingman op te stellen om Kubis naar de ploeg te halen. "Bas Tietema contacteerde me eind april vorig jaar. Daarna sprak ik ook met de ploegmanager Julia Soek en nu ben ik hier."



Zoals elke voetballer de Champions League wil spelen, wil ik de Tour rijden. Lukas Kubis

"Ik ben heel trots om deel uit te maken van deze ploeg. Ik voel me hier echt alsof ik deel uitmaak van een familie. De Tour rijden is mijn droom, net als die van de ploeg. Zoals elke voetballer in de Champions League wil spelen, wil ik de Tour rijden. Het is de grootste en moeilijkste race ter wereld."



Maar eerst focust Kubis zich nog op het voorjaar. Intussen is hij ook op de hoogte van de Sporza Wielermanager, waar hij met zijn 2 miljoen bij de goedkoopste renners hoort, maar dus wel al veel punten heeft opgeleverd.



"Ik weet nu dat dat een redelijk groot spel is. We zullen wel zien hoeveel punten ik nog zal opleveren."

volgende wedstrijden Lukas Kubis Le Samyn GP Criquielion Nokere Koerse GP Denain Cholet Tour