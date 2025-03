Vleugje afgunst, de kalender en gebrek aan (gele) almacht: de wortels van het spektakelarme openingsweekend

Neen, veel wielerfans en koersvolgers zijn zaterdag en zondag niet met een voldaan gevoel naar bed getrokken. De Omloop Het Nieuwsblad (m/v) en Kuurne-Brussel-Kuurne gaan niet de geschiedenisboeken in als spektakelstukken. Zijn er verklaringen voor het wat grijze koersverloop? Een zoektocht naar antwoorden.

Het was weer een koers om duimen en vingers bij af te likken. Die vaststelling is sinds enkele jaren zowat vaste prik bij elke koers van belang, bij de mannen én de vrouwen. Na afgelopen weekend klonken er andere geluiden met een teleurstellende ondertoon. Noch de Omloop Het Nieuwsblad, noch Kuurne-Brussel-Kuurne loste de verwachtingen in. Of lagen die simpelweg te hoog? In afwachting van de entree van Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel op Vlaamse bodem lagen zaterdag en zondag twee gouden kansen voor de overgrote meerderheid van het peloton. Zonder de veelal versmachtende Sloveen en Nederlander werd er dit weekend echter verrassend genoeg vaak catenaccio gespeeld. Je kan het de ploeg van MVDP evenwel niet kwalijk nemen. Integendeel. Alpecin-Deceuninck komt dankzij een sterk klimmende Jasper Philipsen als (enige) winnaar uit het weekend, Red Bull-Bora-Hansgrohe was nergens en UAE kon het voorspelde vuurwerk geenszins afschieten. De versterkte klassieke kern kwam te weinig uit de verf. "Iedereen in onze ploeg heeft goeie benen, maar het is niet makkelijk om dat te laten zien als je niet op het juiste moment op de juiste plek zit", sprak Tim Wellens. "Maar met Pogacar aan de start zal alles makkelijker zijn." Je kunt net zo goed een open deur intrappen, maar de boodschap is kristalhelder.

Geen gele almacht

Positionering, of de mislukte versie ervan, was zowat de rode draad in het weekend van Visma-Lease a Bike. Op veel sleutelmomenten was er geen sprake van de zwerm bijen waar we zo gewend aan zijn geraakt. De versnippering was opvallend. Zorgwekkend ook? "Je moet er de benen voor hebben om daar te zitten", klonk het aan de ploegbus in Ninove en Kuurne. Ploegleider Grischa Niermann verwees in Het Nieuwsblad zelfs naar het missen van Nathan Van Hooydonck. Een geldig excuus voor het gebrek aan dominantie zijn de vele gele afwezigen, een enerverende kwaal die de ploeg maar blijft geselen. "We missen het hart van onze ploeg", doelde Matteo Jorgenson op het medische dossier van Christophe Laporte en Dylan van Baarle. "We hebben nieuwkomers die we moeten inpassen en dat is niet makkelijk. Maar we hebben al gesproken over wat beter moet."

UAE Tour en de weergoden

Aangezien Visma-Lease a Bike zijn stempel maar niet kon drukken op het koersverloop en het peloton, lag er ruimte voor andere ploegen. Die werd, letterlijk en figuurlijk, ingepalmd door de pionnen van de snelle mannen. Vooral in Kuurne wilden zij de kaas niet van hun brood laten eten. Lidl-Trek en Soudal-Quick Step beschikten over voldoende manschappen om alle aanvallen te neutraliseren en offensieve gedachten te ontmoedigen. Hun glazen waren zondagavond zeker niet tot aan de rand gevuld, maar dat Kuurne zo'n prominente plek op hun voorjaarskalender had gekregen, bepaalde ook mee het matte koersverloop. Voor het eerst sinds jaren was er namelijk geen dubbele boeking tussen het openingsweekend en de UAE Tour, al jaren het beloofde land voor de snelheidsduivels. Vanaf volgend seizoen zou de UCI een nieuwe kalender willen doordrukken waarbij de grotere koersen niet meer met elkaar mogen overlappen. Als aperitiefhapje zijn er nu al verschuivingen doorgevoerd en lag het openingsweekend een week later dan gewoonlijk, waardoor zowat elke topsprinter nu wél het startblad kon tekenen in Kuurne.

Door de almacht van de snelle mannen kregen we twee keer een weinig begeesterende finale, maar de Omloop en Kuurne hebben ook geleerd dat we de voorbereidingskoersen niet al te zwaarwichtig moeten maken. Neen, koersen in de woestijn of in het zonnige zuiden is geen niemendalletje, maar in Vlaanderen ligt de belasting hoger en doe je toch een extra jasje uit. Of trek je een laagje meer aan. Al waren de weergoden voor deze tijd van het jaar goedgeluimd. Ziedaar nog een extra koersverlammende factor. Geen regen, slechts een zuchtje wind: een harde en selectieve koers werd geenszins vergemakkelijkt.

Afgunst bij de vrouwen

Bleven de magen bij de mannen knorren, dan was er zaterdagavond na de Omloop voor vrouwen alleen maar sprake van ergernis en onbegrip voor het tactische gepoker dat de sport uitsluitend negatieve reclame heeft opgeleverd. Wat er achter de schermen nu écht speelt, weten alleen de hoofdrolspelers. En dan kijken we vooral naar de volgwagens en de ego's in de betrokken ploegen. De mix van afgunst en openstaande rekeningen kunnen maar beter zo snel mogelijk in het verleden gelaten worden. Voor de boel helemaal ontspoort. Of zeggen de mannen en vrouwen op de fiets in koor dat het voorjaar nog maar net begonnen is en dat de belangrijkste afspraken nog in het verschiet liggen? Laat dit dan het alarmsignaal zijn: enkele kanjers zijn zich in de wachtkamer aan het klaarstomen en zullen geen genade hebben als ze op het toneel verschijnen. Pogacar en Van der Poel op kop. En gelukkig voor de Belgische wielerharten ook Lotte Kopecky.