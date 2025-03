Vincent Mannaert over de keuze van Talbi: "Gaan enkel nog verder met spelers die voluit voor België willen kiezen"

ma 3 maart 2025 00:49

Chemsdine Talbi zal in de toekomst niet schitteren bij de Rode Duivels. Hij zal voor Marokko uitkomen. Een beslissing die Sports Director van de voetbalbond Vincent Mannaert wel al zag aankomen. Hij is ook duidelijk naar de toekomst toe. "Voor diegenen die twijfelen zou ik het advies willen geven om keuzes te maken."

"Er is geen verslagenheid, het was iets wat we konden verwachten."



Vincent Mannaert viel met andere woorden niet uit de lucht toen Chemsdine Talbi zijn keuze voor Marokko maakte. En dus niet voor de Rode Duivels.



"De signalen waren enkele maanden geleden negatief. Ik merkte al negativiteit bij Chemsdine en zijn entourage toen ik aan de slag ging in december omdat er naar zijn aanvoelen te weinig contact was toen hij een zware knieblessure had."



"Hij was ontgoocheld dat niemand van de federatie contact had opgenomen. Ik heb geprobeerd om dat vertrouwen te herstellen, maar finaal is dat onvoldoende gebleken om hem te doen kiezen voor België, maar dat is dan maar zo."



Net als bij Kos Karetsas leek het alsof Mannaert net te laat kwam voor de Belgische voetbalbond. "Hun keuzes waren al bijna gemaakt. Ik heb nog geprobeerd om het verhaal van België zo goed mogelijk voor te stellen, maar als het al zo ver zat, is dat moeilijk om recht te zetten. Zij hebben hun keuzes gemaakt die ze meenden te moeten maken."



Als ze dan op een bepaald moment niet in staat blijken om de keuze te maken voor België, is dat hun recht maar dan gaan we verder met spelers die dat wel willen doen. Vincent Mannaert

Met Karetsas en Talbi (en ook Fernandez-Pardo die voor Spanje heeft gekozen) lopen de Duivels 3 grote talenten mis. Mannaert wil vooral leren uit wat er de afgelopen weken en maanden gebeurd is.



"Ze staan nog aan het begin van hun carrière, dus het zal nog moeten blijken of ze de verwachtingen kunnen inlossen. We moeten hun keuze respecteren, maar vooral leren uit hun ontgoochelingen."



"Langs de ene kant is het belangrijk dat we alle spelers in kaart brengen en houden, en contact houden met zij die kunnen kiezen voor een ander land. Maar voor we ze selecteren moeten ze duidelijk maken of ze voor België willen kiezen."



"Ze zijn hier geboren en hebben hun opleiding hier in België genoten, waar clubs veel tijd en energie in hebben gestopt. En als ze dan op een bepaald moment niet in staat blijken om de keuze te maken voor België, is dat hun recht maar dan gaan we verder met spelers die dat wel willen doen."

Voor diegenen die twijfelen zou ik het advies willen geven om keuzes te maken. Vincent Mannaert

Mannaert vindt het dan ook logisch dat in België enkel de kaart getrokken wordt van de spelers die voor België willen kiezen.



"Ik probeer mijn job te doen en duidelijke lijnen trekken in overleg met de beleidsbepalers van de KBVB. En we willen het maximale talent aan België koppelen, maar we vragen duidelijk of ze al dan niet kiezen voor België. Als dat niet het geval is, dan kiezen we voor zij die dat wel doen."



"Er is voldoende talent in België dat voor België wil kiezen en die geen compromissen wil maken. Daar gaan we vol voor en voor diegenen die twijfelen zou ik het advies willen geven om keuzes te maken. Als ze voor België kiezen, zijn we heel blij. Kiezen ze voor een ander land, dan respecteren we dat."



"Maar we gaan wel vooraleer we een selectie maken dat heel duidelijk stellen. We gaan er alles aan doen om spelers die voor België kiezen maximaal te omkaderen en heel goed te begeleiden, en voor diegene die kiezen voor ander land is dat hun goed recht, maar dan is het niet meer aan ons."

