Na "week vol kritiek" haalt Anderlecht opgelucht adem met Clasico-zege: "In play-offs kunnen we nu verrassen"

ma 3 maart 2025 06:36

Anderlecht kon zondag nog eens luidop lachen. Hoewel het opnieuw een moeizame wedstrijd kende tegen Standard, sleepte het wel een gouden driepunter uit de brand in Sclessin. En zo deed paars-wit de aanzwellende kritiek toch weer even verstommen. "Ik ben heel blij hoe de jongens mentaal gereageerd hebben", klonk het bij Anderlecht, dat nu ook zeker is van de top 6.

"Inspiratieloos", "te lakse mentaliteit", "bang om te voetballen" ...



Anderlecht werd deze week, na zijn non-match tegen de buren van Union, ferm op de korrel genomen. Geen ideale voorbereiding op de Clasico tegen een Standard dat ook moest winnen. Toch haalde paars-wit na een felbevochten partij zijn gelijk in het hol van de leeuw. Een schoonheidsprijs verdiende het optreden van Anderlecht opnieuw niet, maar dankzij een mature vertoning en vooral een flits van Thorgan Hazard scoorde het toch een deugddoende 0-2-zege. "Na een week waarin we toch heel wat kritiek hebben gekregen, onder meer over onze mentaliteit, ben ik heel blij met hoe de jongens gereageerd hebben", glimlachte trainer David Hubert ook na de wedstrijd. "Ik ben echt heel tevreden met de ploeggeest die ik vandaag weer gezien heb." "Kijk, we wisten dat het hier geen gemakkelijke wedstrijd zou worden, maar we deden het collectief goed. Zowel aanvallend als verdedigend pakten we goed onze momenten. En dat is niet altijd simpel op Sclessin." En zo is Anderlecht ook al zeker van de top zes en Champions' Play-offs. "Ook dat doet deugd om na een zeer drukke periode te behalen. Hoe we nu gaan vieren? De spelers krijgen eens twee dagen rust. Vandaag was een zeer belangrijke overwinning."

Verrassingseffect

De play-offs doen alvast weer dromen bij de spelers van paars-wit, die ook lang naar onderen hebben moeten lonken. "We zijn te wisselvallig geweest in de competitie, maar tijdens de eindfase willen we steeds op onze top spelen", vertelt Ludwig Augustinsson. "Ik denk dan ook dat we kunnen verrassen. De mensen geloven niet echt meer in ons, maar we hebben een heel sterke ploeg. Komt daar nog bij: we hebben dan maar één wedstrijd per week, dus we zullen eens fris zijn. De Clasico winnen, heeft ons alvast veel vertrouwen gegeven. "

Vandaag waren we wél meteen bij de les. Colin Coosemans