Eigenlijk zou hij de Omloop niet rijden, nu bezorgt Waerenskjold zijn ploeg strafste zege ooit: "Dit is surreëel"

Ondanks het aanzienlijke verschil durfde Soren Waerenskjold en heel UNO-X het niet meteen te geloven.



Na zijn indrukwekkende finish wachtte de Noor nog een tijdlang op de bevestiging vanuit de volgwagen dat hij daadwerkelijk de Omloop gewonnen had. Pas nadien durfde Waerenskjold zijn emoties te uitten.

En zeggen dat ex-wereldkampioen tijdrijden bij de beloften eigenlijk niet op de startlijst stond bij UNO-X. Pas in laatste instantie verving hij Markus Hoelgaard.



"Ik zou eigenlijk pas in Kuurne starten", opende Waerenskjold in het flashinterview na zijn zege. "Omdat het daar meer voor snelle mannen is. Maar door de kopwind draaide het hier ook op een sprint uit."

"Het voelt surreëel, ik zit hier zonder woorden en ben enorm blij om de zege te pakken. Ik denk wel dat het pas binnen een paar uur binnen zal sijpelen. Dit is de grootste zege ooit voor onze ploeg."

Waerenskjold analyseerde vervolgens zijn machtssprint.

"Ik was niet van plan om langs links te gaan, omdat ik schrik had om daar geblokkeerd te geraken. Maar toen er een opening kwam, besloot ik toch van rechts naar links te gaan. Alles liep perfect. Ik heb alles gegeven."