Eerst "kinderachtig" naar elkaar kijken, achteraf beschuldigend wijzen: nieuwe realiteit nekt vrouwenpeloton meteen

Hoe is het toch zo ver kunnen komen?



De Omloop Het Nieuwsblad bij de vrouwen blonk vooral uit in besluiteloosheid. Toen er zich een relatief anonieme vluchtersgroep vormde, nam niemand de verantwoordelijkheid om achter de koplopers aan te rijden.



Twee minuten werden al snel een onoverbrugbare kloof van een klein kwartier. Zo schoten alle favorieten zich collectief in de voet en mocht een vluchtersduo vechten voor de zege.

"Een kinderachtige en schandalige vertoning van het peloton", noemde onze analiste Marijn de Vries het zelfs in de studio.

Toch lijkt het vooral een neveneffect te zijn van de nieuwe realiteit in het vrouwenpeloton. Waar SD Worx-Protime vorige seizoenen zo dominant was dat het steeds de leiding nam, is de spreiding van de toppers dit seizoen veel breder. Al bleef de verantwoordelijkheidszin nog wat achter.

"Wij waren eens niet de topfavorieten, dus het was eigenlijk niet aan ons om de achtervolging te beginnen", vertelde ook kopvrouw Lorena Wiebes na de finish. "Dan mogen wij eens gokken en moeten de andere teams ook eens hun verantwoordelijkheid nemen."

"Demi (Vollering, red.) is uiteindelijk ook de sterkste op de Muur gebleken, dan is het ook aan hen om te rijden. Dit zullen we dit jaar ook wel vaker zien. Het is vandaag duidelijk geworden dat het niet meer altijd onze plicht is om te koersen."