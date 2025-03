Amusante babbel met Campenaerts en Benoot wijst op goeie sfeer bij Visma, behalve dat ene aspect: "Ik word er zot van"

"Hij was sowieso al gekend bij de meesten", zegt Tiesj Benoot over de komst van zijn nieuwe ploegmakker. "Aan tafel is het nu wel iets meer ‘science talk’. Daar moeten we hem op temperen, want ik word er zot van."

Wetenschap en koers? Dan lijkt het logisch dat Campenaerts ook alle vertrouwen heeft in de tijdrithelm waarmee de meeste renners uit hun ploeg van start gaan in de Omloop.

"Ik denk dat het redelijk dom zou zijn om er niet mee te rijden. Het is getest en

aanzienlijk sneller. De temperaturen zijn OK, dus het zal niet te warm worden met de helm op."

De rol van Campenaerts in de koers lijkt wel vrij duidelijk.

"We hebben 2 hele duidelijke kopmannen: Matteo Jorgenson en Wout van Aert. Ik ga die zo goed mogelijk bijstaan. Tiesj Benoot staat niet op die hoogte, maar hij heeft wel zijn kwaliteiten als kapitein. Laat ons zeggen dat hij op de Playstation speelt en ik zijn avatar ben”, knipoogt Campenaerts.