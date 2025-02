Weergoden sparen renners tijdens openingsweekend: "Wind zal geen spektakel opleveren"

vr 28 februari 2025 12:54

Al te warm wordt het niet, maar de renners zullen dit weekend niet kunnen klagen over het weerbericht voor het openingsweekend. Vooral de wind spaart het peloton in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. "Al zal de wind licht tegen zitten in de finale van de Omloop", stelt weerman Bram Verbruggen.

Rukwinden en regen in de Omloop van 2020, sneeuw en een afgelasting van Kuurne-Brussel-Kuurne in 2013. De weergoden hebben het Vlaamse openingsweekend niet altijd gespaard. "Maar nu is het ideaal weer voor de renners en het publiek", opent weerman Bram Verbruggen. "Het weer zal geen factor zijn om spektakel op te leveren, zoals in eerdere edities." "Op zaterdag waait er een matige wind uit het noordoosten, waardoor ze vooral naar het einde van de Omloop richting Ninove licht tegenwind zullen hebben. Die blaast evenwel niet hard genoeg om waaiers te krijgen." "Het is wel niet al te warm. Veel warmer dan 6 graden zal het zaterdag niet worden. In de namiddag zijn er enkele opklaringen, maar het is toch vooral bewolkt weer."

In Kuurne-Brussel-Kuurne is er zelfs nog wat minder wind dan tijdens de Omloop. Weerman Bram Verbruggen