Van lappenmand naar grootste triomf? Het atypische pad van Basil Dermaux richting bekerfinale tegen ex-club Menen

"Erg zuur, want het is altijd een eer om voor 10.000 mensen te mogen spelen", blikt hij er nu op terug bij commentator Geert Heremans. Maar reden te meer om zichzelf vandaag nog eens extra te bewijzen.

Basil Dermaux is aan een uitstekend seizoen bezig bij de West-Vlamingen. De hoofdaanvaller, die begin februari 22 kaarsjes uitblies, is almaar vaker wedstrijdbepalend.

"Ik heb er bewust voor gekozen om niet naar de topsportschool te gaan, maar wel bij de jeugdploegen in Roeselare te spelen", vertelt onze landgenoot over zijn atypische parcours.

Menen is dan wel de plek waar de opposite doorbrak. Zijn echte thuis was altijd Roeselare.

"De grote sterkte van Basil is eerst en vooral zijn fysieke kracht", beseft ook ervaren ploeggenoot Matthijs Verhanneman.

"Hij heeft dit jaar al getoond dat hij wedstrijden kan openbreken - zowel in de aanval als achter de servicelijn. Daarnaast geeft hij veel energie aan de ploeg en is het ook heel simpel: hij maakt veel punten. Zonder Basil is het altijd wat moeilijker voor ons."

Een wapen dat enorm welkom is in de bekerfinale tegen ex-club Menen, dat voor het derde jaar op rij de tegenstander is in een West-Vlaams onderonsje.

Gaat Dermaux zijn spierballen dan wat sparen? "Voor mij is het vooral mijn eerste beker, als we winnen. Dat maakt het voor mij zo veel specialer."

Neen, is dus het duidelijke antwoord van de 22-jarige hoofdaanvaller met een ijzeren schouder. Ook zijn ambities kunnen niet zomaar in de kiem gesmoord worden.

"Een plek bij de Red Dragons? Ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik moet vechten met Ferre Reggers om mijn plaats. Daar leer je ook het meeste uit."

Dat belooft voor de toekomst - in de eerste plaats in de bekerfinale, niet?