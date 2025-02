Optreden van Camille voor topper tegen Club zorgt voor vuurwerk bij Gentse fans: "Neen tegen deze nonsens"

Wat een aangename verrassing moest zijn, schoot bij een deel van de Gentse fans in het verkeerde keelgat. Voor de aftrap van de topper tussen KAA Gent en Club Brugge zorgt popster Camille voor een streepje muziek. Niet de typische fanbeleving voor voetbaldieren. "We roepen op Camille te overklassen met onze gezangen", delen de supportersgroepen.

"Het is een leuk initiatief voor kleine kindjes, maar een spijtige zaak voor onze voetbalcultuur", delen enkele supportersgroepen. "De tijd dat onze sport centraal stond verdwijnt en maakt plaats voor een ongewenste evenementencultuur."

Voor heel wat fans van KAA Gent is de topper tegen Club Brugge - ofwel 'De Slag om Vlaanderen' - in eigen huis dé match van het jaar.

Door een nonchalante beslissing komt onze voorziene tifo in het gedrang.

Door een nonchalante beslissing komt onze voorziene tifo in het gedrang.

Wat de Gentse sfeergroepen vooral tegen de borst stoot, is de onzekerheid dat de kans om hun tifo te ontrollen misschien in het gedrang komt.

"Door een nonchalante beslissing komt dat in het gedrang. We vragen de club om dit optreden te verleggen of te schrappen", gaat de mededeling voort.

"We zeggen nee tegen deze nonsens. Wij komen voor het voetbal en niet voor een concert. We zijn ook niet te spreken dat onze club dit regelt zonder overleg met de supporters."

Dus eindigt de boodschap met een oproep: "Als verzetten geen optie is, roepen we alle supporters op om Camille te overklassen met onze gezangen."

Het vuurwerk is er dus al daags op voorhand. Galmt de hit zaterdagmiddag ook door de boxen in Gent?