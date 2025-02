Klaar om te vlammen! Wout van Aert verkent Omloop mét tijdrithelm (als test voor morgen?)

In de Ronde van de Algarve zagen we Wout van Aert al opduiken met een speciale helm in de openingsetappe. Een aerodynamisch experiment dat de kopman van Visma-Lease a Bike vooral zou moeten helpen in een sprint.

En dat experiment wordt nu ook doorgetrokken naar het voorjaar. Van Aert verkende vanmorgen het parcours van de Omloop met zijn tijdrithelm - of beter gezegd een aerohelm -, net zoals ploegmaats Tiesj Benoot en Victor Campenaerts.

Of Van Aert morgen ook daadwerkelijk aan de start staat in Gent met zijn aerodynamische helm, valt nog af te wachten. De tijdrithelm is misschien wel sneller dan een gewone helm, maar is ook zwaarder. Of wisselt Van Aert morgen in de finale nog van helm?

Van Aert begint alvast "met ambitie" aan de Omloop. "Ik heb een goeie voorbereiding gehad en ik kijk uit naar de eerste klassiekers, maar het is altijd afwachten. Je tast toch wat in het duister", vertelde hij.

"Ik heb een hele goeie week gehad in de Algarve, maar daar waren niet al mijn concurrenten. Het is afwachten hoe je lichaam reageert op die eerste koersen."