"Ik ben dankbaar dat ik nog leef": voormalig topzeilster Evi Van Acker is weer thuis na levensgevaarlijke infectie

Evi Van Acker belandde in januari in een Costa Ricaans ziekenhuis met een ernstige infectie. "Wat bedoeld was als een vakantie van 2 weken veranderde in een ziekenhuisverblijf van 37 dagen, waarvan 21 dagen op de intensive care en 10 dagen in zeer kritieke toestand", duidt Van Acker de ernst van de situatie.

Van Acker werd begin deze week gerepatrieerd en na enkele dagen in een Belgisch ziekenhuis is ze nu weer thuis. "Ik ben enorm dankbaar voor de ongelooflijke zorg die ik gekregen heb en voor mijn familie, die niet van mijn zijde geweken is. En bovenal ben ik dankbaar dat ik nog leef."

De bronzenmedaillewinnares van de Spelen in Londen zal nog een poosje moeten herstellen. "Er wacht me nog een lange weg, maar ik zal de tijd nemen om mijn lichaam en geest te laten herstellen, zodat ik sterker kan terugkeren."

"Het is een ervaring geweest die mijn leven veranderd heeft. Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik de voorbije weken gevoeld heb. Dat heeft echt ontzettend veel voor mij betekend."

De nu 39-jarige Van Acker kondigde in 2017 het einde van haar zeilcarrière aan. Na haar sportieve loopbaan werd ze technisch directeur van Wind & Watersport Vlaanderen.