Wout van Aert kent ploegmaats voor openingsweekend: "Vertrouwen en plezier gevonden"

Wout van Aert is zaterdag de kopman van Visma-Lease a Bike in de Omloop Het Nieuwsblad. Een dag later verschijnt hij ook aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. Net als vorig jaar wordt de Nederlandse ploeg geplaagd door ziekte en blessures, maar Van Aert en co beschikken nog altijd over voldoende troeven.

"Ik kijk met een tevreden gevoel terug op de eerste wedstrijden", zegt Wout van Aert op de website van zijn ploeg.

"Het doel was een extra procentje te winnen in die eerste wedstrijden en ik denk dat dat is gelukt. Ik heb het vertrouwen en plezier gevonden en dat heeft me heel veel deugd gedaan."

Na het openingsweekend wil Van Aert een eerste balans opmaken. "Het belangrijkste is dat ik me elke dag beter voelde worden en een stap vooruit heb gezet."

Ploegleider Grischa Niermann tempert evenwel de verwachtingen rondom de kopman. "Wout heeft in de tijdrit van de Ronde van Algarve laten zien dat hij goed in orde is. Toch mogen we nog niet verwachten dat hij dit weekend in absolute topvorm verkeert."

"Zijn hoogtepunt ligt eind maart, begin april, als de monumenten op het programma staan. De Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne zijn twee mooie graadmeters."

