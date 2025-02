Miron Muslic wil met Plymouth nieuwe reus doden: "Coachen tegen Guardiola is grootste eer van mijn leven"

Miron Muslic is nog maar anderhalve maand coach van Plymouth, als opvolger van Wayne Rooney, maar in die korte tijd wist hij zijn stempel al te drukken bij The Pilgrims.

Van de allerlaatste plaats in The Championship stuwde hij de ploeg omhoog, waardoor er nu plots wel weer uitzicht is op de redding.



Maar het strafste bewaart de Oostenrijker voor de FA Cup. Eerst moest Brentford, middenmoter in de Premier League, eraan geloven en vervolgens schakelde hij zowaar Liverpool uit.



Hierdoor komt Plymouth in de 1/8e finales uit tegen Manchester City. Muslic kijkt nu al uit naar de match van zaterdag, wanneer hij Pep Guardiola zal ontmoeten.

"Ik vind dat hij een reus van onze sport is, een van de meest succesvolle trainers in de geschiedenis van het voetbal."

"Ik beschouw dit dan ook als de allergrootste eer van mijn leven. Ik kijk er nu al naar uit om hem de hand te schudden en hem te zeggen dat hij een enorm rolmodel is voor elke coach ter wereld."