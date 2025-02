Drievoudig olympiër Ilse Heylen wordt trainer bij Judo Vlaanderen: "Positief voor toekomst Belgische junioren"

De 47-jarige Ilse Heylen nam deel aan de Spelen van Athene (2004), Peking (2008) en Londen (2012). In Griekenland behaalde ze een bronzen medaille in de gewichtsklasse tot 52 kg.



"Haar palmares spreekt voor zich", vertelt technisch directeur topsport Koen Sleeckx. "Maar belangrijker is de passie en kennis die ze meebrengt. We zijn enorm trots en enthousiast dat Ilse Heylen ons team komt versterken."



Ook Heylen zelf kijkt uit naar haar nieuwe functie. "Na mijn actieve carrière ben ik vrijwel onmiddellijk gestart met de Ilse Heylen Judo Academy. Het is dan ook fijn om deze werking erkend te zien in de vorm van een functie als trainster van de junioren. Ik kijk er naar uit om samen te werken met de opkomende jeugd en hun trainers."



Heylen gaat halftijds aan de slag en zal haar expertise delen met de volgende generatie judoka's. "De federatie is ervan overtuigd dat deze aanstelling een positieve impact zal hebben op de toekomst van de Belgische junioren", besluit Sleeckx.