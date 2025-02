"En of ik het gemist heb!" Na zijn zware crash zal Liam Everts toch gewoon aan het motorcross-seizoen beginnen

do 27 februari 2025 16:35

Liam Everts is aangekomen in Argentinië waar de motorcrossers komend weekend het WK openen.

Vorige week twijfelde hij nog, maar deze week heeft hij de knoop doorgehakt: Liam Everts rijdt komend weekend de openingsmanche van het WK motorcross. Gisteren is hij aangekomen in Argentinië, na een voorbereiding met nauwelijks twee weken op de motor. "Ik heb wel veel series gekeken", vertelt hij met de glimlach.

Een half jaar geleden kwam Liam Everts stevig ten val in de Grote Prijs van China. Hij brak zijn nekwervel en was even het gevoel in zijn ledematen kwijt. Intussen gaat het beter met de 21-jarige motorcrosser, die een stevige revalidatie achter de rug heeft. "Aanvankelijk kon ik enkel rusten, daarna mocht ik gelukkig al lopen en fietsen", vertelt Everts junior, die sinds dit jaar met een Husqvarna crost in de MX2-klasse (250 cc).

Sinds twee weken zit Everts op zijn nieuwe motor. "En of ik het crossen gemist heb", glundert hij. "Oh, zo fijn is het om weer te rijden!"

De wereldtitel zou heel ambitieus zijn dit jaar, voorlopig is het niet mijn doel. Liam Everts

Vorige vrijdag twijfelde Everts nog aan zijn deelname in Argentinië, nu waagt hij het erop. Dat hij nog niet voluit zal kunnen gaan in de openingsmanche, beseft hij. "Na een lange training ondervind ik nog wat last aan mijn schouder. Die spieren moeten nog wat sterker worden", legt hij uit, maar Everts wil niet te veel laten liggen in het WK. Een handvol punten meer of minder kan een verschil maken op het einde van het kampioenschap weet hij ook. "Ik ga mijn best doen en dan zien we waar we uitkomen. Eerst wil ik weer de oude worden of beter zelfs, maar de wereldtitel zal heel ambitieus zijn dit jaar. Voorlopig is het niet mijn doel."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Exit nummer 72 van papa Stefan Everts

Liam Everts is de zoon van motorcrosslegende Stefan Everts. Tot vorig jaar reed hij ook met bordje 72 van zijn vader over de circuits, vanaf dit jaar staat er 26 op zijn motor. "Bewust. Ik wilde een eigen nummer", zegt Everts junior, die meteen wist welk nummer. "Ik stelde 4 voor, omdat ik in 2004 geboren ben, maar de Nederlander Rick Elzinga had die net gekozen." 2, 26 of 36 bleven over op zijn lijstje. "36 heb ik geschrapt, omdat 2x36 72 is", lacht hij. "Uiteindelijk is het 26 geworden, maar zoek daar niks achter. Ik vind het gewoon een mooi nummer."

Liam Everts crost niet meer 72, het nummer van zijn vader, wel met 26: "Ik wilde een eigen nummer."

"Het eiland, Van vlees en bloed, Over water..."

"Liamski", zoals zijn fans hem noemen, heeft van zijn revalidatie het beste gemaakt. In de eerste weken na zijn val verslond hij de ene Vlaamse serie na de andere. "Het eiland, Van vlees en bloed, Over water, ...", begint Everts de catalogus van VRT MAX op te sommen. Plots schiet hem een anekdote te binnen. "Tijdens mijn revalidatie kwam ik in de kinepraktijk een van de acteurs van Over water tegen: de vrouw van John Beckers (Nathalie Broods, red). Nico Sturm, van Wat als?, was er ook", vertelt de bingekoning. "Toegegeven, dan ben ik starstruck! Dat zijn mijn helden." Ook FC De Kampioenen passeert regelmatig de revue op het scherm van Liam Everts. "Zeker! De laatste aflevering die ik gezien heb, was De bekers", knipoogt hij.