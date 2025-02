"Een stap achteruit voor het Belgisch voetbal": Georges-Louis Bouchez niet blij met competitieformat

Na wekenlang gelobby en gepalaver hebben de Belgische profclubs dan toch een akkoord bereikt over een nieuw competitieformat. Vanaf het seizoen 2026-2027 wordt er teruggegrepen naar de traditionele formule: een competitie met 18 eersteklassers, zonder play-offs. Tot onvrede van Francs Borains-voorzitter Georges-Louis Bouchez. "In ons voetbal ontbreekt een bredere visie."

"We zien dat overal in Europa de competities zich vernieuwen. Wij hadden een heel goed model dat ons heeft toegestaan om stappen te zetten op het gebied van ranking en inkomsten. Maar nu gaan we weer de omgekeerde richting uit."

"Deze beslissing toont het managementprobleem in ons voetbal aan: er wordt niet nagedacht over de ontwikkelingen en de verwachtingen van het overwegend jonge publiek."

Ook Bouchez' club Francs Borains wordt benadeeld, volgens de politicus. "We verliezen stabiliteit in de Challenger Pro League", klinkt het.

"Enkele belofteteams worden 'geïmmuniseerd' in 1B. Dan kan je als tiende in de stand zelfs nog zakken ... Er ontbreekt in ons voetbal echt gewoon een bredere visie."



Bouchez gaf aan dat hij eerder wel voorstander was van het Europese model, dat een tijdje op tafel lag. "Dat het Europese model als te ingewikkeld werd afgedaan? Dat zei men ook aan de vooravond van de Champions League."

"Maar op de slotspeeldag van de Champions League was iedereen geboeid met al die wedstrijden bezig. Dat bracht spektakel en spanning, dat is wat de mensen willen. Met de play-off-formule hadden we dat ook, maar dat geven we nu op."