Over dit competitieformat stemt de Pro League vandaag, maar hamvraag wordt wellicht wannéér het van start gaat

do 27 februari 2025 08:11

Hoe ziet het Belgische voetbal er de komende jaren uit? Over die vraag buigt de Algemene Vergadering van de Pro League zich vandaag. Straks wordt er gestemd over een nieuw competitieformat met 18 eersteklasseclubs in een reguliere competitie en een tweede klasse met een minimumaantal belofteteams. Hieronder de plannen die op tafel liggen (en die een tweederdemeerderheid nodig hebben om goedgekeurd te worden).

Jupiler Pro League: toch nog één seizoen met 16?

Het opzet van de nieuwe eerste klasse is eenvoudig: 18 clubs die een reguliere competitie van 34 wedstrijden afwerken. De nummers 1 tot en met 4 krijgen een Europees ticket, de nummers 17 en 18 degraderen. Om de 18 plaatsen in te vullen worden er overgangsmaatregelen doorgevoerd. De nummers 14 en 15 blijven in de Jupiler Pro League, terwijl de nummers 1 en 2 uit de Challenger Pro League promoveren.



De nummer 16 uit de Jupiler Pro league speelt een barragematch tegen de winnaar van de Promotion Play-offs, die gaan tussen de nummers 3 tot 6 uit de Challenger Pro League. Toen de plannen eerder deze week uitlekten, wees alles erop dat de clubs bereid waren om het format volgend seizoen al in te voeren. Dat zou enorme gevolgen gehad hebben voor de huidige competitie. Wordt er aanvaard dat 3 speeldagen voor het einde van de reguliere competitie plots enkele ploegen van degradatievrees naar "zo goed als-gered" schuiven?



De voorbije dagen staken steeds meer twijfels de kop op of het aanpassen van de 'spelregels' tijdens een seizoen juridisch wel waterdicht is.



Daarom is het momenteel waarschijnlijker dat we ook volgend seizoen nog met het huidige format afwerken en pas vanaf het seizoen 2026-2027 naar 18 clubs gaan.



Straks moet daarover definitief uitsluitsel volgen.

Beerschot lijkt een onverhoopte kans te krijgen om zich nog te redden.

In de ogen van de Pro League zijn er aan de terugkeer naar het format met 18 clubs meerdere voordelen verbonden. Zo zou de competitie een week later starten dan nu. Bovendien is er meer ruimte om te schuiven met wedstrijden in functie van Europese duels. Zo zullen de competitiematchen rond de laatste Europese voorrondes sowieso uitgesteld worden.



Er is ook uitstel mogelijk voorafgaand aan de laatste groepsduels én elke club kan ook één match laten uitstellen na de groepsfase.

Challenger Pro League