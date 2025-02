Lionel Messi spoelt boete snel door met doelpunt in Amerikaanse Champions League

Lionel Messi heeft een boete gekregen, nadat hij afgelopen weekend een staflid van New York City bij de nek had vastgegrepen. Het weerhield de superster niet om opnieuw te scoren voor Inter Miami.

Inter Miami en Lionel Messi speelden vorig weekend 2-2 gelijk in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS op het bezoek bij New York City.

Toen de wedstrijd was afgelopen, benaderde een kwade Messi scheidsrechter Alexis Da Silva om bepaalde arbitrale beslissingen aan te klagen. Nadat hij een gele kaart had gekregen voor zijn protest, had hij een woordenwisseling met Mehdi Ballouchy, een van de assistenten van New York City.

De Argentijn en de trainer maakten een paar seconden verbaal ruzie, waarna Messi wegwandelde maar op zijn stappen terugkeerde. Hij greep hierop Ballouchy, die verschrikt opkeek, even langs achter bij het nekvel.

De Major League Soccer (MLS) bekeek de beelden en bekeurt Messi nu. Zoals gebruikelijk onthulde de MLS het bedrag van de boete niet.