Eerste een overgangsjaar, dan een nieuw concept: dit is het nieuwe competitieformat dat de Pro League goedkeurd

Het opzet van de nieuwe eerste klasse is eenvoudig: 18 clubs die een reguliere competitie van 34 wedstrijden afwerken. De nummers 1 tot en met 4 krijgen een Europees ticket, de nummers 17 en 18 degraderen.

Om de 18 plaatsen in te vullen worden er overgangsmaatregelen doorgevoerd. De nummers 14 en 15 blijven in de Jupiler Pro League, terwijl de nummers 1 en 2 uit de Challenger Pro League promoveren.



De nummer 16 uit de Jupiler Pro league speelt een barragematch tegen de winnaar van de Promotion Play-offs, die gaan tussen de nummers 3 tot 6 uit de Challenger Pro League.

Toen de plannen eerder deze week uitlekten, wees alles erop dat de clubs bereid waren om het format volgend seizoen al in te voeren. Dat zou enorme gevolgen gehad hebben voor de huidige competitie.

Alleen zal er gewerkt worden met een overgangsjaar in 2025-2026 - in dat seizoen zal de nummer 16 een barrageduel moeten afwerken tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in 1B.

De nieuwe formule met 18 clubs zal pas vanaf het seizoen 2026-2027 ingaan.