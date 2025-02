De Engelse voetbalbond deelt flink wat straffen en boetes uit na de tumultueuze derby in Liverpool

De bewogen stadsderby tussen Everton en Liverpool (2-2) in de Premier League heeft een staartje gekregen. Beide clubs krijgen een fikse boete, net als Arne Slot. De Nederlandse coach moet ook twee matchen missen.

In de strijd om de Premier League-titel heeft Liverpool twee weken geleden puntenverlies geleden bij stadsgenoot Everton (2-2). Op het einde, Everton maakte gelijk in de 98e minuut, ging het er tumultueus aan toe in de Merseyside-derby.

Liverpool-coach Arne Slot kreeg een rode kaart na het laatste fluitsignaal en moet nu twee matchen missen wegens ongepast gedrag tegenover de wedstrijdleiding.

Daarbovenop moet van de Engelse voetbalbond FA hij een boete van 70.000 pond of meer dan 84.000 euro ophoesten. Ook zijn assistent wordt gestraft.

Naast de T1 en T2 van Liverpool krijgen ook beide clubs toegestuurd, omdat hun spelers zich niet gedragen hebben na de wedstrijd.

Everton moet 65.000 pond of 78.400 euro betalen, Liverpool 50.000 pond of 60.310 euro.