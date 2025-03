Vooral één ruwe diamant lijkt te twijfelen: 5 Belgische toptalenten die keuze moeten maken tussen roots of Rode Duivels

ma 3 maart 2025 14:44

Na Kos Karetsas nu ook Chemsdine Talbi. Voor de tweede keer op een week tijd zien de Rode Duivels een toptalent door de vingers glippen. En er zitten nog meer ruwe diamanten met een dubbele nationaliteit aan te komen. Wij selecteerden er vijf en maken de inschatting bij welk land hun toekomst ligt.

Rayane Bounida (19, Ajax): Marokko trekt aan de mouw

Ongetwijfeld ligt zijn dossier hoog op de stapel van Vincent Mannaert.



Nu Rayane Bounida zich in sneltempo ontplooit bij Ajax rijst de vraag: kiest hij voor de Rode Duivels of net als Talbi voor Marokko? Het dribbelwonder doorliep tot dusver altijd de Belgische jeugdploegen, maar naar verluidt trekt het land van zijn ouders al aan de mouw. Bounida deed tot dusver nooit uitspraken over zijn voorkeur. Ook insiders durven geen uitspraken doen over welk land de middenvelder verkiest. Twijfelt hij?

Noah Fernandez (17, PSV): Interviews in Jamaica

Kenners zetten hem zonder verpinken hoog in lijstjes van aanstormende Belgische toptalenten. Noah Fernandez is een lust voor het oog met zijn geweldige techniek, uitstekende vista en fijne traptechniek. De middenvelder maakte al op zijn zevende de stap naar het Nederlandse PSV, waar hij zich stormachtig ontwikkelt. Vorig jaar mocht hij op amper 15-jarige leeftijd al meetrainen met de A-ploeg. Waar ze zijn situatie nauwlettend in de gaten houden? Jamaica, zowaar.



De papa van Fernandez is namelijk geboren in het Caribische land. Een Jamaicaanse journalist had vorig jaar al eens een interview met het PSV-talent over zijn roots.

Toen de vraag kwam of hij ooit voor Jamaica zou willen spelen, lachte de tiener eens: "Het is een beetje ver, hé." Op sociale media benadrukt de mama van Fernandez dat hij enkel over de Belgische nationaliteit beschikt. Alles wijst er ook op dat de Antwerpenaar straks voor de Rode Duivels kiest.

Stanis Idumbo (19, Sevilla): Enorme concurrentie bij Frankrijk

Steekt dit seizoen nadrukkelijk zijn neus aan het venster bij het Spaanse Sevilla, met onder meer een doelpunt tegen Barcelona. Een bevestiging van het talent dat ze bij de nationale jeugdploegen eerder al zagen. Alleen is Stanis Idumbo geboren in Frankrijk en kan hij dus nog altijd voor Les Bleus kiezen.



Alleen is de concurrentie daar zó groot dat België wellicht eerder een plekje vrij heeft voor de middenvelder in zijn selectie.

Jorthy Mokio (17, Ajax): Nooit in Congo geweest

Hij is de defensieve hoop van de Duivels.



Jorthy Mokio moet in de toekomst een dragende kracht worden in de verdediging van de Belgische nationale ploeg. Maar wat met zijn Congolese roots via zijn vader? "Hij is trots op zijn Afrikaanse roots, maar hij is nog nooit in Congo geweest", vertelde zijn vader Thierry daarover aan Het Nieuwsblad. "Hij heeft een sterke band met de Belgische nationale ploeg." In het hoofd van Mokio, die zelfs al luidop droomt van het WK 2026, lijkt er dus geen twijfel te zijn over zijn toekomstige nationale ploeg.

Kaye Furo (18, Club Brugge): Vader met slechte herinneringen aan Nigeria

De volgende in de talentenfabriek van Club NXT. Kaye Furo maakt het voorbije jaar indruk bij de beloften van blauw-zwart, waar de complete spits zich in 1B ontpopte tot smaakmaker met 6 goals.

De ruwe diamant is de zoon van Iyenemi Furo, die in het verleden bij Waregem en Antwerp speelde én meervoudig Nigeriaans international is. Zijn zoon kan dus ook voor de Super Eagles kiezen. "Als de tijd komt, is de keuze aan mijn zoon", vertelde zijn vader ooit in een podcast. Alleen vertelt de voormalige verdediger in hetzelfde gesprek dat hij weinig goeie herinneringen overhoudt aan de Nigeriaanse voetbalbond. "Na een zware blessure lieten ze mij vallen en kreeg ik nooit nog een kans. Mijn zoon mag niet hetzelfde overkomen."