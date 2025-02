Stroompanne legt eerste F1-testdag stil in Bahrein, Leclerc klokt snelste tijd

Lights out, letterlijk dan

Een stroompanne heeft voorlopig een einde gemaakt aan de eerste testdag in Bahrein. Plots viel het licht uit in de garages en werden de zaklampen bovengehaald. Aangezien ook de zon stilaan aan de horizon verdween, werd de rode vlag bovengehaald.



Charles Leclerc, die in de namiddag het stuur had overgenomen van Lewis Hamilton bij Ferrari, had dan de snelste tijd van de dag geklokt met 1'30"878, al zijn de tijden nog geen grote waardemeter.



George Russell, die na de pauze de beurt overnam van Andrea Kimi Antonelli, stond als nummer 2 op de tabellen voor vicewereldkampioen Lando Norris (McLaren).