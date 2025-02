Sneeuwsportfederatie verontschuldigt zich bij Loranne Smans: "We beseffen dat de situatie voor persoonlijk leed heeft gezorgd"

Het bestuur van Sneeuwsport Vlaanderen biedt haar excuses aan bij Loranne Smans. De federatie beseft dat het voor persoonlijk leed heeft gezorgd bij de snowboardster. "Het is evident dat wij na dit voorval extra aandacht besteden aan zorgvuldige communicatie", klinkt het in een reactie.

"In die zin heeft de voormalige directeur topsport, zonder het oogpunt iemand te bevoordelen of benadelen, wijzigingen van de criteria doorgevoerd."

"Het is zo dat tijdens de coronacrisis op internationaal en nationaal niveau, criteria zijn gewijzigd" stelt Peter Van Doren, voorzitter van Sneeuwsport Vlaanderen sinds 2023.

De snowboardster zag haar olympische droom in rook opgaan na "onzorgvuldig handelen" van de bonden.

Dat de selectie van Evy Poppe ten koste kwam van die van Loranne Smans was uiteraard bijzonder pijnlijk.

Volgens de nieuwe criteria mocht Evy Poppe en niet Loranne Smans zich opmaken voor de Olympische Winterspelen van 2022. Volgens de oorspronkelijke regels mocht Smans naar Peking afreizen, maar de nieuwe criteria wezen nipt in het voordeel van Poppe.

Pijnlijk, Smans kon haar deelname nooit 100 procent afdwingen, omdat ze niet op de hoogte was van de nieuwe regels.

"Dat de selectie van Evy Poppe ten koste kwam van die van Loranne Smans - die de enige plaats voor België op de olympische quotalijst had verwezenlijkt dankzij haar resultaten - was uiteraard bijzonder pijnlijk", erkent de huidige voorzitter Peter Van Doren.



"Het verschil in punten was heel klein: op basis van de oude

criteria met 5 wedstrijden was Loranne Smans geselecteerd. Met de hervormde criteria waarin de 3 beste resultaten telden, lag de jongere Evy Poppe nipt voor, wat ook haar niveau op dat moment bevestigde", geeft Sneeuwsport Vlaanderen mee.