Red Panthers sluiten Argentijns vierluik in Hockey Pro League af met winst tegen Australische vrouwen

In de Hockey Pro League hebben de Red Panthers voor de tweede keer in enkele dagen gewonnen van Australië. De Belgische hockeyvrouwen kunnen zo met een positief gevoel terugkijken op hun tripje naar Argentinië, waar ze 3 van hun 4 wedstrijden wonnen.

Het duel met Australië was de afsluiter van een vierluik in Argentinië. De Red Panthers wonnen eerder al een keer van de Hockeyroos en boekten ook een zege tegen thuisland Argentinië. De tweede wedstrijd tegen de Argentijnse vrouwen werd verloren na de shoot-outs.

Vannacht deden ze Panthers daar dus nog een overwinning bovenop. Ballenghien, Gerniers en Vanden Borre zorgden dat er bij de rust al een veilige marge op het scorebord stond. De 3-1 van Schonell in het 4e quarter kwam te laat om de Belgische vrouwen nog te verontrusten.

Dankzij de overwinning staan de Red Panthers nu 2e in de stand. Leider Nederland telt één puntje meer. De Hockey Pro League gaat voor de Belgen voort in juni. Dan staan er 8 wedstrijden op het programma, allemaal voor eigen volk in Antwerpen.