Papa zal trots zijn: Justin Kluivert scoort met geweldige knal voor Bournemouth

Justin Kluivert beleeft het seizoen van zijn leven bij Bournemouth. De Nederlander, zoon van legende Patrick Kluivert, scoorde op bezoek bij Brighton al zijn tiende doelpunt op verplaatsing dit seizoen. Hij is de eerste Bournemouth-speler ooit die daarin slaagt in de Premier League. Het is echter vooral de manier waarop Kluivert scoort die indruk maakt: een heerlijke knal vanop afstand. Landgenoot Bart Verbruggen had geen verhaal.