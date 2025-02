Michael Gogl kan Van der Poel en Philipsen niet bijstaan dit voorjaar: "Zijn knie is geopereerd"

Alpecin-Deceuninck trok Michael Gogl in 2022 aan om zijn klassieke kern te versterken. De nu 31-jarige Oostenrijker is een gewaardeerde knecht, maar kan zelf ook een prijsje rijden. Zo werd hij in 2021 6e in de Strade Bianche.

Maar dit voorjaar hoeven Mathieu van der Poel of Jasper Philipsen niet op hem te rekenen.

"Een conservatieve aanpak van zijn knieprobleem heeft niet geholpen, dus daarom heeft hij afgelopen maandag een operatie ondergaan", laat de Belgische ploeg weten.



"De procedure, uitgevoerd in Herentals, heeft de ontsteking aan zijn rechterknieschijf aangepakt. Zijn herstel zal meerdere weken duren. Vermoedelijk zal hij 6 tot 8 weken buiten strijd zijn."