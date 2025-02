Met Broeders, Carmoy, Hauttekeette, Segers en Vekemans mogen nog 5 extra Belgen zich opmaken voor EK indoor

Vijf Belgische atleten zijn op basis van hun ranking toegevoegd aan de deelnemerslijst van het EK indooratletiek in Apeldoorn van 6 tot 9 maart. Internationaal gezien is Armand Duplantis een van de grootste afwezigen.

Na het BK van afgelopen zondag waren al 14 landgenoten zeker van Apeldoorn: Jonathan Sacoor (400m), Eliott Crestan (800m), Pieter Sisk (800m en 1.500m), Tibo De Smet (800m), Jochem Vermeulen (1.500m), Ruben Verheyden (1.500m en 3.000m), John Heymans (3.000m), Elie Bacari (60m horden) en Michael Obasuyi (60m horden) bij de mannen.

Bij de vrouwen gaat het om Rani Rosius (60m), Delphine Nkansa (60m), Imke Vervaet (400m), Elise Vanderelst (1.500m) en Lisa Rooms (3.000m).

Daar komen nu nog 5 namen bij: Ben Broeders (polsstokspringen), Jente Hauttekeete (zevenkamp), Thomas Carmoy (hoogspringen), Daniel Segers (400m) en Elien Vekemans (polsstokspringen).

België zal met 19 individuele atleten naar Apeldoorn afreizen. Ook Marine Jehaes (60m) maakte nog een kans op basis van haar ranking, maar haakte af vanwege een blessure. De Belgische selecties voor de 4x400m (mannen) en de gemengde estafette zijn nog niet bekend.

Op de kwalificatielijsten die European Athletics dinsdag gepubliceerd heeft, is polsstokfenomeen Armand Duplantis een van de grootste afwezigen. De Zweed focust op het WK in Nanjing 2 weken later.

Eerder had met Femke Bol al een andere ster afgehaakt voor de 400 meter, maar gelukkig voor het Nederlandse thuispubliek loopt ze wel de 4x400 meter bij de vrouwen én de gemengde teams.