LIVEBLOG F1-testdagen: Hamilton klokt snelste rondje tijdens regenachtige ochtendsessie op dag 2 in Bahrein

Lewis Hamilton snelste in regenachtige ochtendsessie

Lewis Hamilton klokte in zijn Ferrari-bolide een rondje in 1'29"379. Daarmee was hij bijna 4 tienden van een seconde sneller dan zijn voormalige teamgenoot George Russell (Mercedes). Ook Carlos Sainz jr. (Williams) mocht de zevenvoudige wereldkampioen vergezellen op het podium.





De regen speelde zoals verwacht een rol, waardoor de teams hun wagens bijna een uur binnenhielden. Hamilton reed in totaal 45 ronden. Regerend wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) komt pas vrijdag in actie.