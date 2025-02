Kan Soudal-Quick Step nog een rol spelen in de klassiekers? "Slachtoffer van focus op rondewerk"

Bij Soudal-Quick Step zijn de ambities voor het openingsweekend opmerkelijk bescheiden. Jurgen Foré, de nieuwe CEO, wil met enkele gerichte transfers The Wolfpack ook in het voorjaar weer zien meespelen.

Met Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe zag Soudal - Quick Step in het tussenseizoen twee winnaars van een monument vertrekken.



Het maakt nog maar eens duidelijk dat ze bij The Wolfpack al hun eieren (en veel van hun centen) in de korf van Remco Evenepoel leggen. De ooit zo vermaarde voorjaarsploeg is het kind van de rekening.

"Je merkt wel een beetje dat onze klassiekerkern het slachtoffer is van de focus op het rondewerk", geeft Yves Lampaert toe.

"We hebben ook niet meer de grote namen zoals 5 of 10 jaar geleden. We hebben geen Van der Poel of Van Aert. Dat voelen we ook wel."

Volgens ex-manager Patrick Lefevere is het moeilijk om als collectief op te tornen tegen die kleppers. "Bepaalde ploegen hebben het ook goed gedaan door onze succesformule te kopiëren."

"Er zijn wel nog een paar van onze renners die kunnen winnen. Van Paul Magnier wordt veel verwacht, maar dit is allemaal nieuw voor hem en ze mogen die jongen ook niet gek maken."