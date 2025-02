Hockey Pro League: Red Lions bijten in het zand tegen Australië

In de Hockey Pro League hebben de Red Lions hun eerste nederlaag geïncasseerd. De Belgische hockeymannen verloren vannacht in Argentinië van de Australiërs.

Het duel met Australië was voor de Red Lions de laatste opdracht van het Argentijnse vierluik in de Hockey Pro League.

Eerder hadden de Belgen nog gewonnen van Australië na shoot-outs, maar dit keer trokken de Kookaburras aan het langste eind. Welch, Ephraums en Burns katapulteerden Australië naar een 3-0-voorsprong. In het 4e quarter kon De Kerpel nog milderen voor de Red Lions.

Voor België was het de eerste nederlaag in de reguliere speeltijd in deze editie van de Pro League. De Lions verloren eerder wel twee keer van Nederland, maar pas na shoot-outs.

In de stand prijkt België op 2, na leider Engeland. De Hockey Pro League gaat voor de Red Lions voort in juni, met een handvol thuiswedstrijden in Antwerpen.