Hélène Hesters klinkt vastberaden voor Sporza Wielermanager: "Met deze ploeg ga ik echt goed zijn"

wo 26 februari 2025 18:30

Na haar zilveren medaille op het EK afvallingskoers, doet Hélène Hesters nu ook in de Sporza Wielermanager een gooi naar het podium. Ze geeft alvast een gouden tip prijs. "Ik vind haar enorm goedkoop voor wat ze allemaal kan."

"Ik ben eigenlijk niet de meest fervente speelster", opent Hesters eerlijk. "Vorig jaar heb ik ook een ploeg gemaakt, maar ik vergat de hele tijd om mijn kopvrouw aan te passen." "Met deze ploeg ga ik wel echt goed zijn. Dus ik ga er nu wel echt mee bezig zijn", klinkt het veelbelovend.



Het eerste wat opvalt aan Hesters' team, is dat ze de duurste drie rensters meepakt met Lorena Wiebes, Elisa Longo Borghini en Lotte Kopecky. "Ik denk dat zij mij veel punten gaan bezorgen."



Als Baker in de juiste groep zit, kan zij veel punten pakken. Hélène Hesters

"Je hebt niet het budget om alle dure rensters te pakken, maar zij zijn noodzakelijk in elk team."

Wie Hesters wel links laat liggen, zijn Marianne Vos en Katarzyna Niewiadoma.

"Niewiadoma zat eerst in mijn ploeg, maar ik heb haar uiteindelijk ingeruild voor Vollering", vertelt Hesters. "Ook Vos gaat ongetwijfeld veel punten opleveren, maar ik heb vertrouwen in mijn ploeg die ik nu heb."

Twee ploeggenotes



Hesters rijdt zelf bij het opleidingsteam van Liv AlUlA Jayco. Niemand beter geplaatst dus om te zeggen welke rensters we van haar team zeker moeten meenemen.



“Ik denk dat Letizia Paternoster echt een goed seizoen gaat rijden. Op trainingskamp toonde ze zich al heel sterk. Zij traint superhard om een goed voorjaar te rijden. Ik verwacht dus veel van haar.”

De tweede ploeggenote die Hesters opneemt in haar ploeg, is Georgia Baker. “Als zij in de juiste groep zit, kan ze met haar snelheid goede resultaten bijeen fietsen.”



"Letizia Paternoster was supersterk op trainingskamp, dus ik verwacht veel van haar."

Dark horses

“Bij de vrouwen is mijn dark horse Agnieszka Skalniak-Sójka van Canyon/Sram”, geeft de Gentse als tip voor de Sporza Wielermanager.



“Zij is dit seizoen nog niet uit de top 10 gevallen, dus ik denk dat zij mensen echt zou kunnen verbazen. Ik vind dat ze enorm goedkoop is (2 miljoen euro) voor wat ze allemaal kan. Dus daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt.”