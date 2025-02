Eddy Demarez na straffe week van Red Panthers in Argentinië: "Zo gaan ze het ook Nederland moeilijk maken"

wo 26 februari 2025 11:42

Na het knappe vierluik van de Red Panthers in Argentinië, met overwinningen tegen het thuisland en Australië, ziet onze analist Eddy Demarez dat de Belgische hockeyvrouwen steeds meer hun stick uitreiken naar de 2e plek op de wereldranglijst. "Het is bijzonder straf dat de Panthers hun voet naast en zelfs voorbij Argentinië kunnen zetten."

De nationale hockeyvrouwen hebben de voorbije week 4 interlands gespeeld in de Hockey Pro League. Twee keer wonnen de Red Panthers van Australië, een keer van Argentinië. "Vooral de overwinning tegen Argentinië vind ik straf, omdat zij al tientallen jaren de nummer twee van de wereld zijn, achter Nederland", is analist Eddy Demarez duidelijk. "Lang gold het principe: "Niemand kan tegen Nederland op en alleen Nederland kan Argentinië verslaan." Dat is niet langer het geval", ziet onze commentator.



Als nummer 3 van de wereld hadden de Belgen Australië al een tijdje bijgehaald. Dat ze winnen tegen nummer 2 Argentinië is nieuw, ziet Demarez.



"Het is een straffe stap dat ze hun voet naast en zelfs voorbij Argentinië kunnen zetten." "Want de kloof was groot en op de Olympische Spelen hebben de Panthers nog verloren van de Argentijnse ploeg in de match om het brons."



Een finale op het WK in eigen land volgend jaar is realistisch. Eddy Demarez

"Nu ziet het ernaar uit dat tegen het einde van de Pro League in juni België de nummer twee kan zijn. Het bewijs dat ze nog altijd stappen vooruit zetten en ze de voorlaatste horde aan het nemen zijn", gaat Demarez voort.

Dat betekent ook goed nieuws met oog op het WK in eigen land volgend jaar. "Na wat ze gepresteerd hebben in Argentinië is een finale een realistische doelstelling geworden", vindt onze hockeycommentator.

Nieuwe trainer zorgt voor aanvallende impuls

Voor de Panthers was de overwinning in Argentinië een unicum. Nooit eerder waren ze er in geslaagd om bij Las Leonas (de Leeuwinnen) te gaan winnen. 3-2 werd het. "En dat tegen hun sterkst mogelijke team, terwijl de Belgen zelf veel jonge speelsters in de kern hadden. Dat is het strafste aan de prestatie", duidt Eddy Demarez de wedstrijden van de Panthers.

Sinds het begin van dit jaar hebben de Panthers met de Nederlander Rein van Eijk een nieuwe coach. Hoe beoordeelt onze analist zijn prestatie?



"Onder Raoul Ehren hebben de Panthers de voorbije drie jaar een enorme sprong gemaakt op de wereldranglijst. Van plaats 12 naar plaats 3. Maar hij ging vaak uit van defensieve controle."



"Van Eijk is een nieuwe, jonge coach die aanvallend durft te spelen. Zelfs tegen absolute toplanden. Ze durven agressief hoog druk te zetten en de tegenstander te versmachten."

(lees voort onder het videoverslag)

Ook de debutanten lieten een goede indruk na, vertelt Demarez: "Leuven-speelsters Perrine De Clerck en Lisa Moors, allebei 18 jaar, zijn twee technisch goed onderlegde hockeyers en toonden veel vertrouwen aan de bal."



"Met ook nog Louise Dewaet (Braxgata), Alix Mariën (Dragons), Astrid Bonami (Gantoise) en Felice Theunissen (Antwerp) zijn er 6 piepjonge speelsters bijgekomen met een enorme groeimarge. Zij trekken het algemene niveau nu al omhoog", ziet onze commentator.



Daardoor moesten topspeelsters als Vanden Borre, Englebert en Gerniers niet eens hun topniveau te halen in Argentinië. Emily White, op het EK in 2023 nog de jongste speelster van het toernooi, was er zelfs niet bij.



"De Panthers hebben altijd gezegd dat ze op termijn Nederland willen bedreigen. Met wat we nu gezien hebben wordt dat nog realistischer", denkt Demarez.

Eén zwakke plek

Toch blijft nog één zwakke plek over: de shoot-outs. Wat ze eergisteren nog demonstreerden tegen Argentinië. Waar ze, na een 0-0-gelijkspel, geen enkele van hun vier penalty's benutten. Argentinië maakte er twee.



"Shoot-outs zijn altijd een beetje een loterij, maar veel heeft ook te maken met hoe het mentaal in het hoofd zit. Die barrière moeten ze nog altijd nemen", beseft Demarez. "En dat blijft een moeilijk verhaal."



"Shoot-outs blijven een moeilijk verhaal voor de Red Panthers."

"Je ziet in shoot-outs dat het vaak de jongere speelsters zijn die hun verantwoordelijkheid nemen", legt Demarez uit. "De nieuwe generatie is het gewend van bij de jeugd om te winnen tegen toplanden, ook na shoot-outs. Dat had de vorige generatie absoluut niet."



"Iemand als Alix Gerniers, technisch één van de allerbeste speelsters, zou normaal het voortouw moeten nemen, maar dat lukt niet." "Dat is puur mentaal", klinkt het bij onze analist.

Dubbele confrontatie met Nederland

Voor de hockeyfans is het nu uitkijken naar juni, wanneer de Panthers een reeks Pro League-wedstrijden spelen in Antwerpen: tegen Nederland, Duitsland, Spanje en India.



"Noteer vooral 28 en 29 juni in de agenda", maakt Demarez iedereen nu al warm voor de dubbele confrontatie.



"Dan wachten heel interessante matchen tegen Nederland, de nieuwe ploeg van Raoul Ehren. Vorig jaar zijn de Panthers nog met 1-2 gaan winnen in Utrecht. Ongezien."



Op de Olympische Spelen van 2028 gaan ze het Nederland ongelooflijk moeilijk kunnen maken. Eddy Demarez

"Als de Red Panthers in Antwerpen ook nog eens kunnen gelijkspelen of wie weet zelfs winnen, dan zal Nederland echt ongerust worden", weet onze commentator. "Onze noorderburen zijn nu al veel minder op hun gemak tegen België en je hoort ook steeds meer en meer in Nederland dat als er een ploeg is die hen de volgende jaren kan bedreigen, het de Panthers zijn." "Dat lijkt meer en meer een realiteit te worden. Met al die jonge speelsters erbij gaan ze volgend jaar nog een stuk sterker zijn en ik geloof er echt in dat ze Nederland het ongelooflijk moeilijk kunnen maken in LA", besluit Demarez. "Iets wat niemand ooit voor mogelijk hield."