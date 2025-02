Daarom telt de goal van Kortrijk wel: Extra Time ontdekt een bug in het systeem

Huurling Jean-Kévin Duverne maakte zondag een opmerkelijk doelpunt voor Kortrijk. Hij kopte de 1-0 op het bord tegen Cercle, nadat zijn ploegmaat een duw had uitgedeeld. Toch telt het doelpunt, door een maas in het reglement.

Frank Boeckx legt in Extra Time uit waarom het doelpunt van KV Kortrijk tegen Cercle Brugge wel op het scorebord kwam.

"Omdat de vrijschop genomen werd na de duw in de verdediging", weet hij. "Dat is een loophole in het reglement. De VAR heeft dan het recht niet om in te grijpen."

De andere panelleden van Extra Time fronsen hun wenkbrauwen. "Met gezond verstand keur je het doelpunt af, maar volgens de letter van de wet geef je rood voor de duw en keur je het doelpunt goed", redeneert Filip Joos.

"Of fluit ervoor en laat de fase opnieuw spelen", stelt Boeckx voor. "Dat gebeurt bij hoekschoppen ook."

"Het was een rare fase", geeft de voormalige doelman toe, "maar die duw in de eerste zone had in feite geen invloed op de rake kopbal in de tweede zone."