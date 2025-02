Na de eerste pannenkoeken: met een nieuw tactisch plan knabbelt een hongerig Astana in de WorldTour-ranking

do 27 februari 2025 10:27

De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen, hoor je wel eens vaker in het peloton. Maar in het laatste jaar van de degradatie- en promotiecyclus is eerste gewin geen kattengespin. Aan de vooravond van het openingsweekend kijken we naar wat de eerste koersweken van 2025 al hebben opgeleverd.

Hoe zag de situatie er bij de start van het seizoen nu weer uit?

Eind 2025 wordt de balans weer opgemaakt: de 18-ploegen die tussen 2023 en 2025 de meeste punten hebben gesprokkeld, krijgen opnieuw een driejarige licentie voor de WorldTour. Lotto en Israel-Premier Tech, de vorige degradanten, zijn goed op weg naar een retourticketje. Van de huidige WorldTour-ploegen vallen Arkéa-B&B en XDS Astana volgens de voorlopige tussenstand af.

Wat is de stand van zaken na de eerste koersweken?

XDS Astana was met een meer dan aanzienlijke puntenachterstand aan dit seizoen begonnen, maar is als een raket uit de startblokken geschoten. De zegestand (zie verder) bevestigt met 3 overwinningen misschien niet onmiddellijk dat gevoel, maar de Kazachen veranderen tactisch het geweer duidelijk van schouder. Met een Chinese geldbron kon het zich in het najaar van 2024 fors laten gelden op de transfermarkt en met een dozijn nieuwkomers heeft Astana een facelift gekregen. Het Kazachse DNA kalft steeds meer af en er werd gegokt met routiniers die voor de nodige dollars hun steentje willen bijdragen aan de reddingsoperatie.

Alberto Bettiol is een van de nieuwe gezichten.

Met succes, zo blijkt nu. De frisse wind in de staf en op het technische gebied (nieuw materiaal wekt altijd de honger aan), laat Astana geen enkele kruimel liggen. Blader door de uitslagen en je zal snel merken hoe de ploeg in elke koers met zoveel mogelijk renners wil oogsten. In plaats van met z'n allen de rode loper uit te rollen voor een kopman die op de zege mikt, probeert Astana veelal als alternatief zoveel mogelijk pionnen in de top 10 te plaatsen. Grijp je daardoor naast de flosj, dan is dat niet per se een probleem. De buit die een 3e, 4e en 5e plaats samen opleveren, is ook van levensbelang.

XDS Astana probeert telkens zoveel mogelijk pionnen in de top 10 te plaatsen.

Met die mindset heeft XDS Astana zich na de eerste koersweken naar de top van de jaarranking gekatapulteerd. Enkel UAE doet weinig verrassend beter. Merk ook op hoe Visma-Lease a Bike nog moet roderen en hoe Alpecin-Deceuninck nog aan een winterdutje bezig lijkt.

UCI-ranking 2025 (25/02/2025) 1. UAE 3.557 2. XDS Astana 2.266 3. Movistar 1.935 4. Red Bull-Bora-Hansgrohe 1.632 5. Lidl-Trek 1.465 6. Bahrain Victorious 1.458 7. Ineos Grenadiers 1.389 8. Jayco-AlUla 1.230 9. Decathlon-AG2R 1.224 10. Cofidis 945 11. Soudal-Quick Step 926 12. Groupama-FDJ 778 13. Picnic PostNL 742 14. Tudor 726 15. Burgos-BH 702 16. Q36.5 671 17. Israel-Premier Tech 668 18. Visma-Lease a Bike 665 19. Uno-X 657 20. EF-EasyPost 645 21. Arkéa-B&B 618 24. Intermarché-Wanty 534 28. Lotto 333 33. Alpecin-Deceuninck 205

Wat zijn de gevolgen voor de WorldTour-ranking (2023-2025?)

Voeg bovenstaande punten bij de ranking over 3 jaar en de achterstand op de veilige 18e plaats blijft nog altijd gigantisch voor XDS Astana. Alleen worden de ploegen die worstelen met de rode lantaarn wel duidelijk opgejaagd door de Kazachen. Cofidis bengelt helemaal onderaan en mag zelf niet mopperen over zijn seizoensbegin, maar de kloof van 4.720 punten voor aanvang van dit seizoen is al geslonken met meer dan 1.300 punten. Een bijzonder straffe comeback is dus niet (langer) volledig onmogelijk, temeer omdat nummer 20 Astana naast zijn rennersbestand en omkadering ook zijn wedstrijdprogramma een opfrisbeurt heeft gegeven.

Cofidis, hier met de zegevierende Milan Fretin, voelt de hete adem van de Kazachen in de nek.

Ploegbaas Vinokoerov en zijn luitenanten hebben de puntentelling onder de loep genomen en beseffen dat er, op de grote rondes na, meer te verdienen valt in eendagskoersen dan in rittenkoersen. Astana heeft zijn kalender grondig uitgediept en neemt deel aan een pak meer eendagskoersen, ook in België. Of ze daar echt de renners voor hebben, is een andere vraag. Maar het interne geloof in de redding kan hen alvast een duwtje in de rug geven.

XDS Astana rijdt veel meer eendagskoersen waar - in verhouding - veel punten te rapen vallen.

De slaagkansen van nummer 19 Arkéa-B&B zijn een stuk beperkter. Door budgettaire kopzorgen is hun kern al flink afgeroomd en een degradatieplek zal de huidige en toekomstige sponsors allerminst overtuigen om zich te engageren. Voor het vangnet van de wildcards wordt er dan weer gekeken naar de jaarranking (enkel 2025). De 2 ploegen die daar het best presteren (voorlopig XDS Astana en Tudor) ontvangen een uitnodiging voor alle koersen, nummer 3 (voorlopig Burgos-BH) mag naar alle eendagswedstrijden.

WorldTour-ranking 2023-2024-2025 (25/02/2025) 1. UAE 71.928 punten 2. Visma-Leasa a Bike 50.747 3. Soudal-Quick Step 37.802 4. Lidl-Trek 35.508 5. Ineos Grenadiers 34.630 6. Red Bull-Bora-Hansgrohe 31.852 7. Alpecin-Deceuninck 29.744 8. Groupama-FDJ 27.969 9. Lotto (PRT) 26.935 10. Bahrain Victorious 26.762 11. Decathlon-AG2R 26.250 12. EF-EasyPost 23.948 13. Movistar 23.803 14. Israel-Premier Tech (PRT) 22.672 15. Jayco-AlUla 22.590 16. Intermarché-Wanty 20.941 17. Picnic PostNL 19.490 18. Cofidis 19.272 19. Arkéa-B&B 16.582 20. Uno-X 16.164 21. XDS Astana 15.886 22. TotalEnergies 11.254 23. Tudor 9.245 24. Q36.5 7.672

Welke renners zijn het best van start gegaan?

Nemen we een kijkje naar de meest waardevolle renners tot dusver, dan blinken natuurlijk de coureurs die het Australische luik voor hun rekening hebben genomen. Koploper Jhonatan Narvaez won de Tour Down Under en werd ook 4e in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Astana dankt sluipschutter Christian Scaroni, die als een bezetene op zijn fiets zit. Afgelopen weekend won hij nog de Classic Var en de Tour des Alpes-Maritimes (rit- en eindwinst). Wie zou struikelen over de nummer 10: de Thai Peerapol Chawchiangkwang dankt zijn notering aan topuitslagen op de NK's van zijn vaderland en de Aziatische kampioenschappen.

meeste punten in 2025 (tot 25/02/2025) 1. Jhonatan Narvaez UAE 740 2. Javier Romo Movistar 665 3. Finn Fisher-Black RB-Bora-Hansgrohe 640 4. Christian Scaroni XDS Astana 560 5. Oscar Onley Picnic PostNL 540 6. Antonio Morgado UAE 538 7. Santiago Buitrago Bahrain Victorious 460 8. Tadej Pogacar UAE 425 9. Pello Bilbao Bahrain Victorious 383 10. Peerapol Chawchiangkwang Thailand 355

Bij de ploegen hoeft het uiteraard ook niet te verbazen dat UAE de ranking aanvoert. Dankzij Narvaez en Tadej Pogacar wonnen ze de 2 WorldTour-rittenkoersen van de voorbije weken. 2 ploegen staan nog blanco: Intermarché-Wanty en Alpecin-Deceuninck. Bij de ProTeams is Q36.5 koning van de liga met 6 zeges. Lotto heeft 1 overwinning dankzij Arnaud De Lie. Schrappen we Yacine Hamza (8 zeges), dan toppen Tim Merlier en Tom Pidcock de individuele zegestand met 4 vinkjes.