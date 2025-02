Bondscoach Red Flames: "We moeten meer leiderschap tonen op momenten zoals tegen Spanje

Enkele dagen na de gemiste stunt tegen Spanje moeten de Red Flames woensdagavond opnieuw aan de bak in de Nations League. Bondscoach Elisabet Gunnarsdottir wil enkele wijzigingen doorvoeren, maar dezelfde fouten als tegen Spanje wil ze niet meer zien. "We kunnen verliezen, maar niet meer op deze manier."

"We moeten meer lef tonen, meer leiderschap op zulke momenten. Daar hebben we ook over gesproken en we zullen dat aanpassen tegen Portugal. We kunnen wedstrijden verliezen, maar niet meer op deze manier."

Een dag voor de match tegen Portugal komt de IJslandse coach van de Belgische vrouwen een laatste keer terug op die zure nederlaag. "We verliezen in de extra tijd door momenten waar we beter mee moeten omgaan", analyseert ze de wedstrijd.

"Ik ben wel heel trots op onze aanpak", benadrukte ze. "We controleerden wat we konden controleren, op een bijna perfecte manier. Onze doelpunten maakten we ook via fases waarop we gewerkt hadden. De individuele inspanning was heel goed."

"Stap voor stap gaan we onze ideeën en onze waarden opbouwen. Ik sta open, observeer. Morgen gaan we enkele tactische en positionele wijzigingen doorvoeren", zegt de bondscoach over de match tegen Portugal.

Op papier is dat een tegenstander van hetzelfde niveau als de Flames. Gunnarsdottir weet wat ze van haar selectie verwacht. "Met zoveel technische speelsters moeten wij in staat zijn de bal bij te houden. We moeten onze kwaliteiten laten gelden."