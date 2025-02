Belgische voetbalwereld kijkt uit naar donderdag, maar hoe werkt de stemming voor het nieuwe competitieformat?

Donderdag stemmen 28 Belgische profclubs voor of tegen een ingrijpende verandering in het competitieformat. 18 clubs in eerste klasse en géén play-offs ligt op tafel. Bij een tweederdemeerderheid wordt het nieuwste voorstel in steen gebeiteld. Maar hoe werkt de stemming van de algemene vergadering? Een duik in de regelgeving van de Pro League.